Aż huczy o "ulubienicy Putina". Pierwszy występ i od razu takie sceny

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Powrót "ulubienicy Putina" i od razu takie sceny. Jest krok od sensacji. I to po dyskwalifikacji

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Kamila Walijewa to ulubienica Władimira Putina. Łyżwiarka figurowa właśnie wróciła do sportu po czteroletniej dyskwalifikacji i bierze udział w mistrzostwach Rosji. 19-latka w swoim pierwszym występie spisała się bardzo dobrze, a rosyjskie media nie mogą wyjść wręcz z zachwytu.

Starszy mężczyzna w ciemnym płaszczu trzymający duży bukiet czerwonych róż na tle zimowego krajobrazu oraz młoda kobieta w niebieskim stroju gimnastycznym unosząca ręce w górę.
Kamila Walijewa wróciła do sportu. W Rosji aż huczy o tym występieAlexei Danichev / POOL / AFP / Photo by ALEXANDER NEMENOV / AFPAFP

Cały świat (i to nie tylko sportowy) usłyszał o Kamili Walijewej w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. 15-letnia wówczas zawodniczka wystąpiła w stolicy Chin, choć wcześniej otrzymała pozytywny wynik testu na obecność w organizmie zakazanej substancji trimetazydyny.

Walijewa została ostatecznie zdyskwalifikowana na cztery lata, a w efekcie decyzji Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) Rosja straciła złoty medal, który 15-latka wywalczyła wraz z koleżankami z drużyny. Młoda Rosjanka już wiele lat temu stała się twarzą rosyjskiego sportu i propagandy. Występowała m.in. u boku prezydenta Władimira Putina, uczestniczyła w kampaniach patriotycznych i była prezentowana jako przykład "nowego pokolenia mistrzów".

Dyskwalifikacja Rosjanki wygasła oficjalnie 25 grudnia 2025 roku. Walijewa kilkanaście dni temu ogłosiła oficjalnie swój powrót do sportu. Jednocześnie zapowiedziała, że pierwszy raz zobaczyć ją będzie można w trakcie mistrzostw Rosji, które rozpoczęły się w sobotę (31 stycznia).

Zobacz również:

Zapadła decyzja ws. hokeistów z Rosji. Planowany jest odwet
Hokej

Gorąco w Rosji. "Żołnierz Putina" nie wytrzymał. Szybka kontra

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Aż huczy o "ulubienicy Putina". Pierwszy występ i od razu takie sceny

    O powrocie Walijewej zrobiło się głośno w rosyjskich mediach. "Match TV" przekazał, że łyżwiarka wykonała poczwórny tor-loop już na samym początku zmagań.

    Chcę ogromnie podziękować wszystkim, którzy mi kibicowali. Cieszę się, że tu jestem (...). To niesamowite uczucie, bo kocham ten sport 
    powiedziała w rozmowie z "Match TV".

    Portal "sportbox.ru" szczegółowo opisał występ Walijewej i wprost podkreślił, że "ten powrót można śmiało nazwać sukcesem". - Kamila zdobyła 29,28 pkt, co praktycznie zagwarantowało jej awans do półfinału - czytamy.

    Walijewa miała czwartą notę spośród wszystkich uczestniczek. Najważniejsze rozstrzygnięcia w mistrzostwach Rosji zapadną w niedzielę (1 lutego).

    Zobacz również:

    Władimir Semirunnij wystartuje na ZIO w Mediolanie na dwóch dystansach: 1500 m i 10000 m. Wciąż ma szansę także na 5000 m
    Polacy

    Ważą się losy Rosjanina w polskich barwach. Szef misji olimpijskiej oficjalnie

    Artur Gac
    Artur Gac
    Kamiła Walijewa i Władimir Putin, prezydent Rosji
    Kamiła Walijewa i Władimir Putin, prezydent RosjiAFP
    Kamiła Walijewa
    Kamiła WalijewaAFP
    Kamiła Walijewa
    Kamiła WalijewaAFP
    Bloki w meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta ZawierciePolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja