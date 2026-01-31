Cały świat (i to nie tylko sportowy) usłyszał o Kamili Walijewej w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. 15-letnia wówczas zawodniczka wystąpiła w stolicy Chin, choć wcześniej otrzymała pozytywny wynik testu na obecność w organizmie zakazanej substancji trimetazydyny.

Walijewa została ostatecznie zdyskwalifikowana na cztery lata, a w efekcie decyzji Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) Rosja straciła złoty medal, który 15-latka wywalczyła wraz z koleżankami z drużyny. Młoda Rosjanka już wiele lat temu stała się twarzą rosyjskiego sportu i propagandy. Występowała m.in. u boku prezydenta Władimira Putina, uczestniczyła w kampaniach patriotycznych i była prezentowana jako przykład "nowego pokolenia mistrzów".

Dyskwalifikacja Rosjanki wygasła oficjalnie 25 grudnia 2025 roku. Walijewa kilkanaście dni temu ogłosiła oficjalnie swój powrót do sportu. Jednocześnie zapowiedziała, że pierwszy raz zobaczyć ją będzie można w trakcie mistrzostw Rosji, które rozpoczęły się w sobotę (31 stycznia).

Aż huczy o "ulubienicy Putina". Pierwszy występ i od razu takie sceny

O powrocie Walijewej zrobiło się głośno w rosyjskich mediach. "Match TV" przekazał, że łyżwiarka wykonała poczwórny tor-loop już na samym początku zmagań.

Chcę ogromnie podziękować wszystkim, którzy mi kibicowali. Cieszę się, że tu jestem (...). To niesamowite uczucie, bo kocham ten sport

Portal "sportbox.ru" szczegółowo opisał występ Walijewej i wprost podkreślił, że "ten powrót można śmiało nazwać sukcesem". - Kamila zdobyła 29,28 pkt, co praktycznie zagwarantowało jej awans do półfinału - czytamy.

Walijewa miała czwartą notę spośród wszystkich uczestniczek. Najważniejsze rozstrzygnięcia w mistrzostwach Rosji zapadną w niedzielę (1 lutego).

Kamiła Walijewa i Władimir Putin, prezydent Rosji AFP

Kamiła Walijewa AFP

Kamiła Walijewa AFP

Bloki w meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie Polsat Sport