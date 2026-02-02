Partner merytoryczny: Eleven Sports

Powrót Rosjan, a teraz taki cios. I to na kilka dni przed igrzyskami

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Rosjanie walczą o powrót na sportowe areny międzynarodowe. W ostatnim czasie wiele federacji uchyliło sportowcom z tego kraju furtkę. Tymczasem szefowa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry została zapytana o pełny powrót sportowców z Rosji i Białorusi. Jej odpowiedź była jednoznaczna.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze i czerwonym krawacie przemawia do mikrofonu na tle złotych dekoracji ścian.
Powrót Rosjan, a teraz taki cios. I to na kilka dni przed igrzyskamiSefa KaracanAFP

Sportowcy z Rosji i Białorusi są wykluczeni ze zmagań na międzynarodowej arenie od 2022 roku. To pokłosie zbrojnego ataku na Ukrainę.

W ostatnich miesiącach rosyjskie władze walczą o powrót do sportu. Czasami udaje im się wygrać walkę, jak chociażby w przypadku narciarzy. W ich przypadku Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uznał działania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za nielegalne i nakazał przywrócić sportowców po spełnieniu określonych wymogów.

Rosjanie walczą o powrót. Zobaczymy ich na igrzyskach

W innych dyscyplinach także udało się osiągnąć częściowy sukces i na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wystąpi 13 sportowców z Rosji i 7 z Białorusi.

    Warto też podkreślić, że w grudniu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił międzynarodowym federacjom sportowym, aby nie ograniczały dostępu sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów młodzieżowych, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. Jednocześnie Komitet Wykonawczy MKOl zalecił utrzymanie obecnych ograniczeń dotyczących udziału rosyjskich sportowców w zawodach dla dorosłych.

    Teraz na temat ewentualnego powrotu Rosjan wypowiedziała się szefowa MKOl.

    Nie ma żadnych terminów powrotu. Daliśmy to jasno do zrozumienia 
    przyznała Kirsty Coventry, cytowana przez rosyjski portal sportbox.ru.

    To oznacza, że nieprędko należy się spodziewać powrotu Rosjan i Białorusinów w zmaganiach seniorów.

    To znaczy będą oni brać udział, ale w ograniczonej liczbie i po spełnieniu określonych warunków. Tak jak ma to miejsce w przypadku tych sportowców, którzy wystąpią na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

    Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
    Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu ŚwiataVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
    Mężczyzna w garniturze stoi na tle niebieskich i białych flag, trzyma rękę przy twarzy, wyglądając poważnie.
    Prezydent Rosji Władimir PutinPAVEL GOLOVKIN / POOLAFP
    Zawodnik ubrany w sportowy strój narciarski niesie dużą rosyjską flagę, która zasłania jego twarz. W rękach trzyma kijki narciarskie. Tło rozmyte, skupia uwagę na sportowcu i fladze.
    Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FISHendrik SchmidtAFP
