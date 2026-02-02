Sportowcy z Rosji i Białorusi są wykluczeni ze zmagań na międzynarodowej arenie od 2022 roku. To pokłosie zbrojnego ataku na Ukrainę.

W ostatnich miesiącach rosyjskie władze walczą o powrót do sportu. Czasami udaje im się wygrać walkę, jak chociażby w przypadku narciarzy. W ich przypadku Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uznał działania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za nielegalne i nakazał przywrócić sportowców po spełnieniu określonych wymogów.

Rosjanie walczą o powrót. Zobaczymy ich na igrzyskach

W innych dyscyplinach także udało się osiągnąć częściowy sukces i na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wystąpi 13 sportowców z Rosji i 7 z Białorusi.

Warto też podkreślić, że w grudniu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił międzynarodowym federacjom sportowym, aby nie ograniczały dostępu sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów młodzieżowych, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. Jednocześnie Komitet Wykonawczy MKOl zalecił utrzymanie obecnych ograniczeń dotyczących udziału rosyjskich sportowców w zawodach dla dorosłych.

Powrót Rosjan, a teraz taki cios. I to na kilka dni przed igrzyskami

Teraz na temat ewentualnego powrotu Rosjan wypowiedziała się szefowa MKOl.

Nie ma żadnych terminów powrotu. Daliśmy to jasno do zrozumienia

To oznacza, że nieprędko należy się spodziewać powrotu Rosjan i Białorusinów w zmaganiach seniorów.

To znaczy będą oni brać udział, ale w ograniczonej liczbie i po spełnieniu określonych warunków. Tak jak ma to miejsce w przypadku tych sportowców, którzy wystąpią na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu Świata VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East News East News

Prezydent Rosji Władimir Putin PAVEL GOLOVKIN / POOL AFP

Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FIS Hendrik Schmidt AFP

