Potworny upadek polskiego medalisty mistrzostw świata. Jest diagnoza

Niestety fatalnie dla niego zakończył się ostatni trening na torze w Inzell przed mistrzostwami świata w wieloboju sprinterskim. Nasz zawodnik miał wypadek, który wykluczył go z udziału w światowym czempionacie.

Poważny upadek Damiana Żurka. Jest diagnoza. Są dobre wieści

- Na razie jestem mocno poobijany, ale na to, co mi dokładnie jest, muszę poczekać do poniedziałku. Wtedy mam przejść badanie rezonansem. Jest bowiem podejrzenie pęknięcia obrąbka stawu biodrowego - relacjonował Żurek na gorąco w rozmowie z Interia Sport.