Poruszające słowa polskiego olimpijczyka. Ma już dość. "Ścigałeś się golfem z porsche?"

Może jestem upośledzony i nie umiem dobrze zjechać na sankach, ale nie na tyle, żeby nie widzieć, co się dzieje wśród innych nacji. Mam dosyć bycia przeciwnikiem dla juniorów, którzy przechodzą do seniorów. Aby kontynuować karierę potrzebujemy wsparcia technicznego osób z Zachodu, które wiedzą, na czym polega saneczkarstwo, jego aspekty techniczne, które wiedzą, jak z treningu na trening poprawiać właściwości metalu dla pewnych przejazdów oraz zwiększania prędkości, które wiedzą, jak zbudować nowe sanki na POLSKICH PODZESPOŁACH!!! Nie jest to konstrukcja bomby atomowej, a jak wiemy w Polsce ma być elektrownia, tak że już z górki!

~ napisał emocjonalnie Sochowicz.