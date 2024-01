Polskie gwiazdy wicemistrzyniami Europy! Kapitalny sukces drużyny

Wójcik, Wojtasik i Bosiek wicemistrzyniami Europy w Holandii

"Sukcesy w Pucharze Świata nas cieszą, ale są one wyłącznie jednym z etapów w drodze do igrzysk olimpijskich. Nasz plan zakłada, żeby wyniki szły w górę z sezonu na sezon, w kierunku Mediolanu/Cortiny, aby w 2026 roku we Włoszech realnie powalczyć o medale. Mistrzostwa Europy w Heerenveen to właśnie jeden z przystanków do naszego celu" - mówił przed czempionatem Starego Kontynentu Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.