Polski związek zatrudnił trenera z innej dyscypliny. Zawodnicy są skołowani

Zdzisław Ingielewicz, który do niedawna zarządzał Polskim Związkiem Sportów Saneczkowych (PZSSan), po zimowych igrzyskach olimpijskich wysłał do członków zarządu pismo z apelem o rozwiązanie seniorskiej kadry. I to mimo najlepszego wyniku od dawna. Sportowcy jednak jasno wypowiedzieli się, co myślą o prezesie.

Ingielewicz przestał pełnić funkcję prezesa, ale jednak jego ludzie, którzy zostali w związku, skutecznie chcą zniechęcić saneczkarzy do tego, by ci zostali w tym sporcie i tym samym sprawa kadry seniorskiej sama się rozwiąże.

Szokujące słowa prezesa związku. Wiadomo, co z jego absurdalną propozycją

Bobsleista Dawid Kupczyk nowym trenerem... kadry saneczkarzy

PZSSan jakiś czas temu rozpisał konkurs na trenera kadry seniorów. Nie wziął w nim udziału Marek Skowroński, bo formalnie nie został on zwolniony z tej funkcji, więc jak miałby brać udział w konkursie, skoro nadal był trenerem.

Do konkursu zgłosił się Maciej Kurowski, którego już dawno trener Skowroński chciał na swojego asystenta. To były olimpijczyk, który ostatni pracował w reprezentacji Korei Południowej. Kurowski jasno mówił przed ogłoszeniem wyników konkursu, że chciałby nadal pracować ze Skowrońskim, gdyby został wybrany na trenera kadry. Ten wypowiedzenie otrzymał dokładnie w dniu wyborów w PZSSan, a zatem już po tym, jak minął termin zgłaszania kandydatów na trenera kadry.

Drugim obok Kurowskiego trenerem, który przystąpił do konkursu, był Dawid Kupczyk. Fantastyczny sportowiec i trener z olbrzymią wiedzą, ale w... bobslejach. A to dwie zupełnie inne dyscypliny. Już wtedy mogła się zapalić lampka, skoro nasz pięciokrotny olimpijczyk postanowił ubiegać się o to stanowisko. Od kilku sezonów z kadrą juniorów pracuje w roli trenera przygotowania motorycznego jego ojciec Andrzej Kupczyk. On - znakomity przed laty lekkoatleta i trener w NHL - pracował razem z Dariuszem Ziarno, który prowadził juniorską kadrę.

Odbyło się wiele rozmów, ale zarząd zwlekał z ogłoszeniem wyników konkursu. Być może dlatego, że Kurowski miał też oferty z innych krajów. Wielce prawdopodobne, że działacze czekali na to, aż po prostu sam się wycofa. I tak zrobił.

Proces kwalifikacyjny przeciągał się z tygodnie na tydzień. Początkowo rozmawiałem z panem Januszem Taterą, sekretarzem generalnym PZSSan, który mówił, że mam być zatrudniony od czerwca. Potem okazało się, że od lipca, a przed ostatnią rozmową w dniu 21 czerwca zadzwonił do mnie pan Tatera z informacją, że nowy trener kadry będzie pracował od 1 września. Z tego powodu zrezygnowałem, bo przyjąłem ofertę z innego kraju

Zamiast pracować w Polsce, będzie teraz odpowiedzialny za wyniki jednego z najmocniejszych krajów na świecie i to w roli trenera głównego.

A Biało-Czerwonych poprowadzi Kupczyk, który przez ostatnie dwa lata był trenerem kadry w bobslejach, a wcześniej prowadził czeską reprezentację. Od niedzieli, 6 lipca, pismo z taką informacją krąży w mediach społecznościowych, bo PZZSan, choć wyboru dokonał 1 lipca, nie miał czasu na podanie takiej informacji.

- Zaproponowano mi pracę w roli asystenta trenera Kupczyka. Tyle że to on mógłby być moim asystentem. Odmówiłem. Sam nie kandydowałbym na trenera głównego kadry bobslejowej, bo się po prostu na tym nie znam - przyznał Kurowski.

Od pana Tatery otrzymaliśmy potwierdzenie tej decyzji dotyczącej wybory nowego trenera kadry saneczkarzy. Kiedy jednak Interia Sport poprosiła o komentarz, usłyszeliśmy: - Nie mam czasu. Wszystko będzie opublikowane oficjalnie.

Kadrowicze są skołowani. "Randomowy trener", "Będziemy uczyć go saneczkarstwa"

Czas za to mieli kadrowicze. Nikt z nich nie ma pretensji do Kupczyka. Wszyscy wyrażają się o nim w samych superlatywach, ale mało kto chce z nim pracować.

- Nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Lubię Dawida, ale jednak on zawodowo zajmuje się bobslejami, a my jeździmy na sankach. Nie wiedzę szansy, żeby to połączyć. Dzwoniłem do niego i pytałem o pewne rzeczy, ale nie był w stanie mi odpowiedzieć, bo nie ma o nich pojęcia. Kompletnie teraz wszystko pochrzaniło się w zarządzie. Są tam ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia. Jeśli nic się nie zmieni, to na 99 procent nie zostanę w sankach - mówił Mateusz Sochowicz, który bardzo zaangażował się we współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym odnośnie metali do sanek.

To miało przyspieszyć polski sprzęt. Odbył nawet kilka spotkań w ministerstwie, które wstępnie dało zielone światło na ten projekt. Potrzebna była tylko oficjalna ścieżka.

- I związkowi nawet tego nie udało się zrobić - przyznał nasz saneczkarz.

W tym sezonie chce jeszcze startować Wojciech Chmielewski. Nasz były młodzieżowy mistrz świata w dwójkach, który ma też na koncie miejsce na podium w Pucharze Świata, nie rozmawiał jednak jeszcze z nowym trenerem.

Najgorsze jest dla nas to, że związek saneczkarski zatrudnił trenera od bobslei. W tym sporcie używają młotka, a my skalpela - tak obrazowo określiłbym różnicę. To są w ogóle dwie różne dyscypliny. Jeździmy wprawdzie na tych samych torach, ale w zupełnie inny sposób. Nowy trener nie będzie miał pojęcia, jak nas prowadzić. To raczej my będziemy uczyć go saneczkarstwa, a nie o to przecież chodzi, bo chcemy się rozwijać. W związku osiągnęli swój cel, bo czekali tak długo, żeby Maciek Kurowski sam zrezygnował z konkursu. To, co się dzieje, to jest jakiś głupi żart. Zatrudniony został trener bez kompetencji

Wielkie pretensje do działaczy PZSSan ma Nikola Domowicz. Ona wraz z Dominiką Piwkowską zajęły szóste miejsce w rywalizacji dwójek kobiecych w zimowych igrzyskach olimpijskich. To był wynik nienotowany od lat w polskim saneczkarstwie. Po starcie obie nasze zawodniczki mocno "przejechały się" po działaniach związku. Teraz czuje się oszukana, bo najpierw poproszono ją o podpisanie zobowiązania, że będzie startowała przez cztery najbliższe lata, a potem ogłoszono, że trenerem kadry będzie... bobsleista.

To przykre, że nikt ze związku nie poinformował zawodników o wyborze nowego trenera kadry. Dowiedzieliśmy się o tym przypadkowo. Lubię Dawida, ale nie wyobrażam sobie, żeby był moim trenerem, bo - moim zdaniem - nie nadaje się on do saneczkarstwa. Został wybrany, a nie było z jego strony żadnego kontaktu. Normalnie o tej porze mieliśmy już rozpisane wszystkie wyjazdy. W tym sezonie i tak musimy startować ze względu na stypendium, jakie mamy za igrzyska. Jeśli jednak nie będziemy się dogadywać, to może być koniec mojej kariery. Być może wystąpię w najbliższym sezonie tylko w mistrzostwach świata, żeby nikt się nie czepiał

- Myślałam, że po tym, co się wydarzyło na igrzyskach, to w końcu pójdziemy do przodu, bo stać nas na dobre wyniki. To zamiast tego dali nam trenera, którego zawodnicy będą uczyć jazdy na sankach. Triumfowało kolesiostwo. Czuję się oszukana razem z Dominiką i chyba napisze pismo do ministerstwa. Ono wydaje na nas publiczne środki i oczekuje od nas wyników. Jak je mamy teraz osiągnąć, skoro nowy trener nie zna się na robieniu sprzętu. Nie mówiąc o jeździe na sankach. Prezes kazał nam podjąć decyzję, czy podejmujemy się startów przez kolejne cztery lata. Razem z Dominiką podjęłyśmy decyzję, że chcemy powalczyć o medale, a nagle dowiedziałyśmy się, że mamy randoma, a nie trenera - dodała.

Wielki żal do działaczy ma Marek Skowroński, który przez 24 lata był trenerem kadry saneczkarzy. Ci wielokrotnie mówili, że bez tego szkoleniowca polskie sanki już dawno byłyby w czarnej dziurze, ale odchodzący prezes Ingielewicz poczuł się tym urażony, o czym zresztą wspomniał w "Testamencie prezesa".

- Na pożegnanie dostałem na walnym zgromadzeniu wypowiedzenie z pracy. Nikt o tym wcześniej ze mną nie rozmawiał. Nie startowałem w konkursie, bo cały czas byłem trenerem kadry. Jak zatem mogłem wystartować w konkursie na zajmowane stanowisko bez wcześniejszego wypowiedzenia? Dostałem je w końcu po tym, jak minął termin zgłoszeń do konkursu. Czy przypadkiem wypowiedzenie nie powinno zostać podjęte uchwałą zarządu, a takiej uchwały, z tego co wiem, nie było? Teraz widać, że do koncepcji, jaką obrali w związku, nie pasował im nawet Maciej Kurowski - przyznał trener Skowroński, który jest ikoną polskiego saneczkarstwa.

Kadrowicze liczą na to, że sprawą powołania nowego trenera reprezentacji zajmie się ministerstwo sportu i turystyki, bo jednak nowy szkoleniowiec będzie finansowany z publicznych środków, a sportowcy będą rozliczani z wyników. Pod takim przywództwem nie wyobrażają sobie jednak, że mogą osiągać dobre rezultaty.

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Interia Sport próbowała porozmawiać z nowym trenerem kadry saneczkarzy, który ma swoją funkcję pełnić od 1 września, ale bezskutecznie.

Dawid Kupczyk ANNA KLEPACZKO/FOTOPYK Newspix.pl

Marek Skowroński Michał Chwieduk/Fokusmedia Newspix.pl

Janusz Tatera - sekretarz generalnty PZSSan Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Klaudia Adamek i Dawid Kupczyk Szymon Sikora/PKOl materiały prasowe

Mateusz Sochowicz Franck Fife/AFP/FIL INTERIA.PL

Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk TIZIANA FABI AFP





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