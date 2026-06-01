Na niedawnych zimowych igrzyskach olimpijskich rywalizacja łyżwiarzy szybkich znajdowała się w centrum uwagi polskich kibiców. We Włoszech świętowaliśmy srebrny medal, który zdobył Władimir Semirunnij. O olimpijskie podium dwukrotnie ocierał się Damian Żurek.

Ogromnym pechowcem okazał się Piotr Michalski. Urodzony w Sanoku zawodnik na dystansie 1000 metrów był w centrum olbrzymiego skandalu zakończonego dyskwalifikacją. Polak został powalony na lód przez Gabriela Odora. Austriak został wykluczony z rywalizacji, a wybity z rytmu Polak osiągnął dopiero 25. czas. Organizatorzy dali mu możliwość drugiego przejazdu, lecz Michalski z tego nie skorzystał.

Dzisiaj już wiadomo, że kolejnego udziału w igrzyskach olimpijskich już nie będzie. W poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych Piotr Michalski oficjalnie ogłosił, że w wieku 31 lat zakończył karierę sportową.

- Kończę moją przygodę ze sportem. Mimo, że nie zdobyłem tej największej nagrody, o którą wszyscy walczymy, a o którą otarłem się przy dwóch okazjach, to kończę z dumą. Gdybym zdobył medal olimpijski pewnie skończyłbym wcześniej. Dzisiaj cieszę się, że nie tak się nie stało - obwieścił kibicom Piotr Michalski.

Ostatnie cztery lata nauczyły mnie więcej niż wszystkie poprzednie razem. Ciężkie lata. Lata mocnych doświadczeń na wielu poziomach, z których dałem radę wyjść i wyciągnąć dla siebie lekcje. Lata które ukształtowały i dały nową perspektywę. I tak zdobyłem więcej niż myślałem, i nie mówię tylko o sporcie. Fajniejszego Piotrka od tego teraz jeszcze nie znałem więc wyszło całkiem ok.

Michalski nie rozstanie się jednak całkowicie z łyżwiarstwem szybkim. W komunikacie przesłanym kibicom 31-latek potwierdził, że w najbliższym czasie rozpocznie pracę jako asystent trenera.

Piotr Michalski jest trzykrotnym polskim olimpijczykiem. Do medalu zabrakło mu 0,08 sekundy

Piotr Michalski największe sukcesy odnosił na mistrzostwach Europy, z których wywiózł łącznie trzy złote medale oraz dwa brązowe. Ponadto Polak świętował również srebro mistrzostw świata zdobyte w sprincie. 31-latek podczas swojej kariery trzykrotnie reprezentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich.

Zdecydowanie najbliżej medalu Michalski był w 2022 roku w Pekinie. Od pełni szczęścia dzieliło go ostatecznie setne części sekundy. Na dystansie 500 metrów Michalski zajął piąte miejsce, natomiast na 1000 metrów czwartą lokatę, tracąc do brązowego medalu zaledwie 0,08 sekundy.

