Polski olimpijczyk zakończył karierę. Ostateczna decyzja Piotra Michalskiego

Bartłomiej Wrzesiński

Panczenista Piotr Michalski reprezentował nasz kraj na zimowych igrzyskach olimpijskich trzykrotnie. W Pekinie do olimpijskiego medalu zabrakło mu 0,08 sekundy. Dzisiaj już wiadomo, że kolejnego podejścia nie będzie. 31-letni łyżwiarz szybki w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Piotr Michalski w biało-czerwonym stroju olimpijskim ślizga się po torze z symbolami olimpijskimi w tle.
Piotr MichalskiPhoto by DANIEL MUNOZ / AFPAFP

Na niedawnych zimowych igrzyskach olimpijskich rywalizacja łyżwiarzy szybkich znajdowała się w centrum uwagi polskich kibiców. We Włoszech świętowaliśmy srebrny medal, który zdobył Władimir Semirunnij. O olimpijskie podium dwukrotnie ocierał się Damian Żurek.

Ogromnym pechowcem okazał się Piotr Michalski. Urodzony w Sanoku zawodnik na dystansie 1000 metrów był w centrum olbrzymiego skandalu zakończonego dyskwalifikacją. Polak został powalony na lód przez Gabriela Odora. Austriak został wykluczony z rywalizacji, a wybity z rytmu Polak osiągnął dopiero 25. czas. Organizatorzy dali mu możliwość drugiego przejazdu, lecz Michalski z tego nie skorzystał.

Dzisiaj już wiadomo, że kolejnego udziału w igrzyskach olimpijskich już nie będzie. W poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych Piotr Michalski oficjalnie ogłosił, że w wieku 31 lat zakończył karierę sportową.

- Kończę moją przygodę ze sportem. Mimo, że nie zdobyłem tej największej nagrody, o którą wszyscy walczymy, a o którą otarłem się przy dwóch okazjach, to kończę z dumą. Gdybym zdobył medal olimpijski pewnie skończyłbym wcześniej. Dzisiaj cieszę się, że nie tak się nie stało - obwieścił kibicom Piotr Michalski.

Ostatnie cztery lata nauczyły mnie więcej niż wszystkie poprzednie razem. Ciężkie lata. Lata mocnych doświadczeń na wielu poziomach, z których dałem radę wyjść i wyciągnąć dla siebie lekcje. Lata które ukształtowały i dały nową perspektywę. I tak zdobyłem więcej niż myślałem, i nie mówię tylko o sporcie. Fajniejszego Piotrka od tego teraz jeszcze nie znałem więc wyszło całkiem ok.
Piotr Michalski podsumował lata swojej kariery

Michalski nie rozstanie się jednak całkowicie z łyżwiarstwem szybkim. W komunikacie przesłanym kibicom 31-latek potwierdził, że w najbliższym czasie rozpocznie pracę jako asystent trenera.

Piotr Michalski jest trzykrotnym polskim olimpijczykiem. Do medalu zabrakło mu 0,08 sekundy

Piotr Michalski największe sukcesy odnosił na mistrzostwach Europy, z których wywiózł łącznie trzy złote medale oraz dwa brązowe. Ponadto Polak świętował również srebro mistrzostw świata zdobyte w sprincie. 31-latek podczas swojej kariery trzykrotnie reprezentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich.

Zdecydowanie najbliżej medalu Michalski był w 2022 roku w Pekinie. Od pełni szczęścia dzieliło go ostatecznie setne części sekundy. Na dystansie 500 metrów Michalski zajął piąte miejsce, natomiast na 1000 metrów czwartą lokatę, tracąc do brązowego medalu zaledwie 0,08 sekundy.

Łyżwiarz szybki w stroju narodowym w trakcie dynamicznego wyścigu na lodowisku olimpijskim, w tle widoczne symbole olimpijskie i niebieskie barwy tła.
Piotr MichalskiWANG ZHAO AFP
Sportowiec ubrany w biało-czerwony strój z emblematem olimpijskim na ramieniu, zakrywający twarz dłońmi w geście silnych emocji, stojący na tle rozmytego tłumu.
Piotr Michalski, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026LI JINGEast News


