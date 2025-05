Oskar Kwiatkowski przyznał, że chirurg, który go operował, mówił o tym, że za szybko stara się wracać do sportu. Powinien jeszcze nosić ortezę, a tymczasem nasz snowboardzista już chodzi i jeździ na rowerze.

Oskar Kwiatkowski przeżywał trudne chwile. "Byłem przybity"

Skoro "Gumiś" już tak przyspieszył z powrotem do sportu, to lekarzowi zostało tylko prosić go o rozwagę i uwagę w wykonywaniu ćwiczeń. Na razie wciąż nasz były mistrz świata nie może biegać i pewnie jeszcze chwilę to potrwa, zanim będzie mógł sobie na to pozwolić.