​Polski medalista olimpijski oskarżony o wspieranie Putina!

Srebrny medalista olimpijski z Turynu (2006 rok), jest obecnie aktywnym uczestnikiem internetowych dyskusji. W obliczu wojny w Ukrainie polski sportowiec często zabiera głos w sprawach łączących rosyjską agresję ze sportem. Wyrażać swoje opinie ma także okazję komentując sporty zimowe w "Eurosporcie".

Tomasz Sikora to były medalista MŚ i IO, a obecnie komentator i ekspert

Sikora stwierdził w jednym z ostatnich wpisów, że został oskarżony o bycie "rzecznikiem Putina", co skwitował "zdziwionym" emotikonem (obrazkiem wyrażającym emocje). Jeden z fanów stwierdził, że to z powodu fascynacji urodą rosyjskich i białoruskich biatlonistek, na co Sikora odpowiedział twierdząco "To prawda, słowianki".

