Polski gwiazdor poważnie potrącony. Błyskawiczna operacja, to była walka z czasem

Oskar Kwiatkowski jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich zimowych sportowców ostatnich lat. Samo za siebie mówi mistrzostwo świata zdobyte w 2023 roku w slalomie gigancie równoległym. Po życiowym sukcesie zakopiańczyk miał zamiar iść za ciosem w poprzedniej zimowej kampanii. Niestety kilka dni po styczniowym występie w Pucharze Świata przeżył jeden z największych życiowych dramatów. Podczas jazdy motocyklem poważnie potrącił go samochód.

29-latek póki co nie wrócił na elitarny poziom po tym zdarzeniu. Powodem była żmudna rehabilitacja. Wielki moment nadejdzie dopiero w zbliżającym się wielkimi krokami sezonie 2025/26. Pomimo że od wypadku minęło już ponad pół roku, kibiców nadal ciekawi, co stało się dokładnie 10 lutego. Z odpowiedzią na łamach Przeglądu Sportowego Onet pospieszył im sam sportowiec. Napisać, że nie było kolorowo, to jak nic nie napisać.

"Poczułem naprawdę silne uderzenie w kask, który na szczęście ochronił mi głowę przed poważniejszym urazem. Karetka przyjechała dość szybko i zabrała mnie do szpitala. Początkowo lekarze podejrzewali złamanie kości udowej, bo obrzęk był naprawdę duży. Motocykl w miejscu zderzenia został doszczętnie zniszczony - silnik miał nawet wybity otwór" - wyznał szczerze.

Ta historia może mieć pozytywne zakończenie. Oskar Kwiatkowski walczy o igrzyska

Od razu po przetransportowaniu do szpitala Oskarowi Kwiatkowskiemu zrobiono niezbędne badania. Potem przyszedł czas na interwencję chirurgiczną. "Okazało się, że zerwane zostały dwa więzadła (krzyżowe tylne i przyśrodkowe) oraz pęknięta łękotka przyśrodkowa. Przeszedłem operację, a później naprawdę żmudną fizjoterapię" - dodał. I od tego momentu trwa walka z czasem, by snowboardzista był w stu procentach gotowy na najważniejszą imprezę czterolecia.

Obecnie najważniejszym zadaniem jest wywalczenie przepustki do Italii. W Mediolanie oraz Cortinie wystartuje 32 zawodników. "Jestem dobrej myśli. Deska dobrze się prowadzi, a do optymalnej formy brakuje bardzo niewiele" - podsumował pełen optymizmu Oskar Kwiatkowski.

Oskar Kwiatkowski Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Oskar Kwiatkowski Paweł Murzyn East News

Oskar Kwiatkowski PZN materiały prasowe