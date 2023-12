Po podwójnej pucharowej rywalizacji w Montrealu pod koniec października, gdzie "Biało-Czerwoni" kilka razy otarli się o medal, naszym reprezentantom wreszcie udało się stanąć na podium. Polki w składzie z debiutującą w PŚ Adą Majewską, Nikolą Mazur, Kamilą Stormowską i Gabrielą Topolską z trzecim czasem ćwierćfinału awansowały do półfinału, gdzie w pokonanym polu zostawiły Japonki i Kazaszki. Z kolei w niedzielnym finale Polki usilnie próbowały wskoczyć na medalową pozycję i chociaż przekroczyły metę jako czwarte, to jednak zakończyły rywalizację na podium. Wszystko przez wykluczenie Kanadyjek, dzięki którym mogliśmy po raz pierwszy cieszyć się z medalu w tym sezonie. Warto dodać, że brąz naszych łyżwiarek to również premierowy krążek kobiecej sztafety w historii pucharowych startów.