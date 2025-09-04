W skrócie Julia Szczetinina, łyżwiarka o rosyjskich korzeniach, otrzymała polskie obywatelstwo z rąk byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

Dzięki niej i Michałowi Woźniakowi polska para sportowa powróciła na światową arenę, zdobywając przepustkę na zimowe igrzyska olimpijskie.

Szczetinina wcześniej reprezentowała Szwajcarię i Węgry, a jej sportowa droga była pełna zmian oraz wyzwań.

Polska ma piękne tradycje w parach sportowych w łyżwiarstwie figurowym. Przed drugą wojną światową po medal mistrzostw Europy sięgała Zofia Bilor i Tadeusz Kowalski. Pod koniec XX i na początku XXI wieku świat podbijali Dorota Zagórska i Mariusz Siudek.

Oni zapisali piękną historię polskiego łyżwiarstwa figurowego. Na koncie mają cztery medale mistrzostw Europy - dwa srebrne (1999 i 2000) i dwa brązowe (2004 i 2007). Są też brązowymi medalistami mistrzostw świata (1999).

Dzięki niej pary sportowe w Polsce odżyły, jedna z ostatnich decyzji Andrzeja Dudy

Kiedy jednak nasza eksportowa para zakończyła karierę, nastała posucha. Jeszcze przez moment niezłe wyniki odnosili Dominika Piątkowska i Dmitrij Chromin, ale od 2014 do 2023 roku Polska nie miała przedstawiciela w mistrzowskich imprezach w parach sportowych. W 2024 roku Biało-Czerwoni znowu jednak pokazali się światu za sprawą Julii Szczetininy i Michała Woźniaka.

Polacy zajęli dziesiąte miejsce w mistrzostwach Europy i 19. w mistrzostwach świata. W tym roku było jeszcze lepiej. W czempionacie Starego Kontynentu uplasowali się na siódmej pozycji, a w światowym zajęli 14. miejsce. Dzięki temu wywalczyli przepustkę na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Będą zatem pierwszą polską parą sportową od 16 lat w tej imprezie. W 2010 roku w Vancouver startowali wówczas Mateusz Chruściński i Joanna Sulej.

O ile Szczetinina mogła występować w polskich barwach, nie mając obywatelstwa, w międzynarodowych zawodach - nawet mistrzowskich - za pozwoleniem Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), o tyle do występu w igrzyskach posiadanie stosownego dokumentu było potrzebne. I właśnie pod koniec lipca Andrzej Duda złożył podpis pod nadaniem polskiego obywatelstwa 29-letniej... Węgierce. W dniu 1 września Szczetinina odebrała stosowne dokumenty w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Pochodzi z Rosji, a reprezentowała Szwajcarię i Węgry

Historia tej łyżwiarki jest niezwykle ciekawa. Tak naprawdę urodziła się w Rosji w Niżnym Nowogrodzie. Kiedy miała trzy lata, jej rodzice wyemigrowali jednak do Szwajcarii. Jej ojciec, który był inżynierem, dostał tam pracę. I właśnie w tym kraju osiedlili się na stałe.

Julia nie miała zbyt dobrej koordynacji ruchowej. Lekarze zalecili wówczas jej rodzicom, by zajęła się sportem, a najlepiej łyżwiarstwem figurowym. I tak trafiła do tego sportu w wieku sześciu lat.

Początkowo Szczetinina była solistką, ale z czasem utworzyła parę sportową z Noahem Schererem. Reprezentowała wówczas Szwajcarię. Najlepszym ich wynikiem było 17. miejsce w mistrzostwach Europy. Oboje wystąpili też dwukrotnie w mistrzostwach świata. Potem przez sezon Szczetinina jeździła z Ukraińcem Michaiłem Akułowem, ale nadal w szwajcarskich barwach. Największym ich sukcesem było 13. miejsce w ME.

W 2019 roku Szczetinina ogłosiła, że nawiązała współpracę z Węgrem Markiem Magyarem. Byli oni trenowani przez Dmitrija Sawina i Fiedora Klimowa w Moskwie. Rok później łyżwiarka uzyskała obywatelstwo Węgier. Największym ich sukcesem było szóste miejsce w mistrzostwach Europy. Zakwalifikowali się także na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie (2022), ale tam nie wystąpili. Wszystko za sprawą tego, że Magyar miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Marzenia o olimpijskim debiucie prysły zatem w laboratorium.

Jakby tego było mało Szczetinina zaraz po pechowych igrzyskach doznała poważnej kontuzji kolana. Zanosiło się na to, że zakończy karierę. Zastanawiała się nawet pracą trenerki, kiedy odezwał się do niej na Instagramie Michał Woźniak.

Łyżwiarz UKŁ SPIN Katowice zaproponował jej wspólne testy. Te odbyły się w Berlinie. Szczetinina nie chciała już mieszkać w Rosji, która dopiero co napadła na Ukrainę. Po wstępnym poznaniu się łyżwiarka zdecydowała się na starty z Woźniakiem.

I tak Polska w dobrym stylu wróciła do łyżwiarskiego świata w parach sportowych. Ich rekord życiowy wynosi 185,50 pkt. Taki wynik dałby im piąte miejsce w ostatnich mistrzostwach Europy i dziesiąte w mistrzostwach świata.

Oboje trenują w Berlinie pod okiem Nolana Seegerta. 33-letni Niemiec dopiero co zakończył karierę. W 2022 roku zajął piąte miejsce w mistrzostwach świata w parze z Fabienne Hase. Ich treningów pilnuje też Sawin.

Julia Szczetinina i Michał Woźniak GEOFF ROBINS AFP

Andrzej Duda Filip Naumienko/REPORTER East News

Julia Szczetinina i Michał Woźniak GEOFF ROBINS AFP