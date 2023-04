Polska olimpijka ma żal. Zabrali jej nadzieję. Zaczęła nowe życie

Magdalena Warakomska to wychowanka Juvenii Białystok . Na jej koncie jest wiele medali mistrzostw Polski. Do niej wciąż należy rekord kraju na 1500 metrów, jaki został ustanowiony w 2018 roku.

Trenerzy zdecydowali inaczej. "Mam żal. To był bardzo ciężki czas dla mnie"

- Po igrzyskach w Pjongczangu miałam długą przerwę w trenowaniu. Swoją ciężką pracą i determinacją po paru kilku miesiącach trenowania wywalczyłam w 2021 roku kwalifikację na Puchary Świata na dystansie 1500m. Dostałam szansę na start w kolejnych igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Pojechałam jednak tylko na dwa pierwsze starty Pucharze Świata. Nie wystarczy chcieć, wierzyć, czasem nie wystarczy ciężko pracować, bo zdarza się, że ktoś zdecyduje inaczej. Trenerzy kadry uniemożliwili mi wyjazd na kolejne Puchary Świata i tym samym moja szansa na igrzyska w Pekinie została zaprzepaszczona. Nie informując mnie i nie podając powodu swojej decyzji. To był bardzo ciężki czas dla mnie. Sprawy, na które nie mamy wpływu i nie możemy nic zrobić, bolą najbardziej. Postanowiłam odejść z short tracku, bo bycie sportowcem samo w sobie nie ma sensu jeśli nie wiesz, po co trenujesz. Pasja to za mało. Mam żal, bo zapadały decyzje, jakie nie powinny mieć miejsca - tłumaczyła Warakomska.