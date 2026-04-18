Polska mistrzyni nie wytrzymała. Tak ją potraktowano na koniec kariery. "Miałam nadzieję"

Maciej Brzeziński

Natalia Czerwonka ma na swoim koncie niezliczoną ilość medali i wyróżnień. Panczenistka ma na swoim koncie także wicemistrzostwo olimpijskie. 2026 rok był ostatnim w jej bogatej karierze. Tymczasem Polka wydała komunikat, w którym czuje żal, jak ją potraktowano na koniec.

Łyżwiarstwo szybkie. Natalia Czerwonka rozżalona po gali "Kryształowa Płoza"
Tak potraktowano Natalię Czerwonkę na koniec kariery

Natalia Czerwonka to pięciokrotna olimpijka. Reprezentowała Polskę w Vancouver, Soczi, Pjongczangu, Pekinie i Mediolanie. W 2014 roku wspólnie z koleżankami sięgnęła po wicemistrzostwo olimpijskie. Z kolei na ostatnich igrzyskach była chorążym w trakcie ceremonii otwarcia.

Później 37-latka wzięła udział w zmaganiach na 1000, 1500 metrów oraz w biegu masowym. Po jednym z występów przyznała wprost, że to koniec jej kariery. - Nadszedł koniec tej drogi, ale jestem zawodniczką, która ma co robić. Zapewniłam sobie drugie życie po karierze sportowej. Czeka mnie praca w starostwie oraz mojej akademii. Mam nadzieję wychować kolejne pokolenie, które będzie zdobywało medale - mówiła wzruszona w rozmowie z Eurosportem.

W piątek (17 kwietnia) w Warszawie odbyła się gala "Kryształowa Płoza", podsumowująca sezon 2025/26 w polskim łyżwiarstwie szybkim. Nagrodzono na niej m.in. Władimira Semirunnija, który wybrany został najlepszym zawodnikiem.

Dzień później Czerwonka zamieściła w swoich mediach społecznościowych post, z którego wynika, że jest mocno rozczarowana. - W roku olimpijskim trudno mi przejść obojętnie obok faktu, że moja osoba nie została wyróżniona na Gali Kryształowa Płoza - rozpoczęła.

W swoim komunikacie podkreślała, że pięciokrotnie reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich. - Czy Waszym zdaniem nie zasługuje to na uznanie?! - dopytywała.

- Miałam nadzieję, że moja droga będzie postrzegana jako przykład niezłomności, uporu i konsekwentnego dążenia do realizacji sportowych marzeń. W historii polskiego łyżwiarstwa szybkiego tylko jedna zawodniczka przede mną - Katarzyna Bachleda-Curuś - dokonała podobnego osiągnięcia, startując pięć razy na igrzyskach olimpijskich - stwierdziła.

Kibice natychmiast wyrazili wielkie wyrazy wsparcia dla Czerwonki, podkreślając że to "brak szacunku" ze strony związku.

Kobieta w sportowej bluzie z napisem siedzi na żółtej sofie, w tle zielone rośliny doniczkowe, nowoczesne wnętrze z dużym oknem i jasnym światłem. Przed sofą niewielkie zielone rośliny oraz szklanka napoju.
Natalia Czerwonka
Sportowiec w biało-czerwonym stroju z godłem Polski na piersi z uniesioną dłonią uśmiecha się, trzymając medal. W tle rozmazana sylwetka innej osoby i niebieskie tło, sugerujące halę sportową.
Natalia Czerwonka
Łyżwiarz szybki w czerwonym stroju z biało-czerwonym motywem w trakcie wyścigu na lodowisku, dynamiczny ruch, wyraz skupienia na twarzy, wokół tor oznaczony niebieskimi liniami i czerwonymi punktami.
Natalia Czerwonka
