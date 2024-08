Polska medalistka wraca do kadry. Ma za sobą 14 miesięcy dyskwalifikacji

Natalia Maliszewska to wicemistrzyni świata, zdobywczyni Pucharu Świata i złota medalistka mistrzostw Europy. Powrót do kadry ułatwi jej przygotowania do walki o wyjazd na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku.

- Wydaje mi się, że najbardziej podczas tej przerwy brakowało mi osób z kadry. To niesamowita ekipa, która pomaga sobie nawzajem w treningach. Nawet jak jednego dnia zabraknie minimalnie motywacji, to ci ludzie pomagają w gorszym momencie. Powrót na lód? To jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapomina. Sami zawodnicy mówią, że w ogóle nie widać po mnie rocznej przerwy. A to bardzo mocno uspokaja i tylko dodaje pewności siebie - stwierdziła Maliszewska.