Polska ma pierwszy medal w Lake Placid. Jest srebro!

Skrobiszewska, studentka Karkonoskiej Akademi Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, tylko raz pomyliła się na strzelnicy, a dziewiętnaście strzałów było celnych. Do tego świetnie pobiegła, co dało jej srebrny medal. Zwyciężyła z dużą przewagą nad rywalkami Kanadyjka Shilo Rousseau.

Jeleniogórzanka podkreślała, że trasa w Lake Placid jest bardzo wymagająca. - To jedna z trudniejszych tras, na jakich biegałam, ale dałam radę. Rano byłam trochę zdenerwowana, bo nie było wiadomo, czy nasze karabiny dojadą, ale widać wszystko skończyło się znakomicie. Ale naprawdę, muszę to jeszcze raz powiedzieć, jestem w szoku - cieszyła się na mecie. Ostatnie dni były niezwykle nerwowe dla polskich biathlonistów startujących na uniwersjadzie w Lake Placid. Karabiny oraz amunicja, które zabrali z Polski utknęły w amerykańskim systemie prawnym i dopiero w sobotę rano, na kilka godzin przed pierwszym startem, dojechały na arenę uniwersjadowych zmagań.

Sprzęt Polaków nie doleciał do Lake Placid

Sprzęt biało-czerwonych utknął w Warszawie i z jednodniowym opóźnieniem został nadany z lotniska Chopina do Stanów Zjednoczonych. Broń, która podążała drogą naszych zawodników, ale z jednodniowym opóźnieniem, wylądowała w Atlancie. Amerykańskie przepisy nie pozwalają jednak transportować broni samolotem, gdy... nie leci nim jej właściciel. Dodatkowo trudno było ustalić, gdzie karabiny i amunicja się znajdują. Wreszcie, dzięki zabiegom Akademickiego Związku Sportowego i pomocy władz stanu Nowy Jork, udało się przetransportować broń z Atlanty do Nowego Jorku samolotem, a następnie konwojem policyjnym do Lake Placid.

- To nie było od nas zależne, widzę po nalepkach, że nasze karabiny dobrze pozwiedzały Amerykę, więc pewnie są zadowolone. My byliśmy bardzo zadowoleni, gdy dotarły, bo jeszcze rano budziliśmy się z myślą, że będziemy strzelać z damskich karabinów pożyczonych od Kanady. Cóż, pięć błędów na strzelnicy to nie jest moje strzelanie, rytm był mój, ale kary za strzelanie były. Trudno było zapanować nad karabinem, gdy nie miałem go w rękach przez tydzień - komentował Wojciech Filip.