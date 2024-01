Polska faworytka jechała po złoto. Nagły krach, faul rywalki. "Uderzyła z biodra"

Gwiazdą na długim torze w Korei Południowej jest teraz Holenderka Angel Daleman, o nieco ponad rok starsza od panczenistki UKS Orlica Duszniki Zdrój. I to Daleman miała już w dorobku Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich dwa złote medale - na 1500 i 500 m, a także brąz w rywalizacji mikstów. Mazur była szósta na 500 m, do podium zabrakło sekundy, oraz trzecia na 1500 m. To jeden z trzech medali zdobytych dotąd przez Polskę w Korei Południowej.