Polscy łyżwiarze szybcy w rozjazdach – w Niemczech, Francji i Holandii

​Po lipcowym, wspólnym zgrupowaniu reprezentacji na krótkim i długim torze, w sierpniu polscy łyżwiarze rozpoczęli cykl zagranicznych zgrupowań. Trenują lub będą trenować w Niemczech, we Francji oraz Holandii.

Od 5 do 25 lipca wszyscy kadrowicze - w łyżwiarstwie szybkim i short tracku - trenowali w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim i Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.

- Teraz do 15 sierpnia reprezentacja w short tracku przebywa w Dreźnie na obozie razem z kadrą Niemiec. Drugi taki sam obóz zaplanowany jest od 23 sierpnia do 12 września - poinformował dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki.

Do nowego sezonu, w czasie pandemii koronawirusa, przygotowują się także panczeniści. Od niedawna z kadrą kobiet pracuje Wiesław Kmiecik. Ten szkoleniowiec prowadził męską kadrę na igrzyskach w Soczi, gdzie złoty medal na 1500 metrów wywalczył Zbigniew Bródka.

- Nasi łyżwiarze specjalizujący się w rywalizacji na torze długim do wtorku 11 sierpnia przebywać będą na tygodniowym zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie, zaś od 18 sierpnia do 6 września w Font Romeu. Z kolei w terminie 16-28 sierpnia sprinterzy plus kadra kobiet mają zgrupowanie lodowe w Heerenveen - dodał Niedźwiedzki, brązowy medalista MŚ 2013 i IO 2014 w zawodach drużynowych.

Jak do tej pory, treningów z reprezentacją nie wznowili Bródka i Artur Waś. Od dłuższego czasu poza kadrą jest Jan Szymański, który postanowił zrobić przerwę od łyżwiarstwa. Nie wiadomo, który z nich i kiedy ewentualnie wróci do profesjonalnego sportu.

Nowy sezon Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim rozpocznie się w dniach 13-15 listopada w Tomaszowie Mazowieckim. Kolejne zawody odbędą się zaś tydzień później w norweskim Stavanger, a w grudniu rywalizacja zaplanowana jest w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Natomiast inauguracja PŚ w short tracku ma nastąpić w Montrealu 6-8 listopada. Tydzień później rywalizacja na krótkim torze zaplanowana jest w innym kanadyjskim mieście - Laval. W grudniu pucharowe zmagania odbędą się w Azji: w Seulu i Pekinie.

W tym sporcie też nie zabraknie wielkiej imprezy w Polsce - Gdańsk został wybrany na gospodarza przyszłorocznych mistrzostw Europy w short tracku. 25. edycja tej imprezy odbędzie się w Hali Olivia w dniach 15-17 stycznia.