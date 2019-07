Polscy bobsleiści rozpoczęli w Spale przygotowania do sezonu

Polscy bobsleiści rozpoczęli w środę w Spale pod kierunkiem trenera Michała Pietrzaka przygotowania do sezonu 2019/2020.

W Spale trenują wchodzący w skład kadry A: Mateusz Luty, Arnold Zdebiak i Jakub Zakrzewski. Indywidualny trening w domu, zalecony przez głównego trenera reprezentacji Janisa Mininsa, realizują Krzysztof Tylkowski i Paweł Sarnecki. - Jesteśmy w dobrej formie. Idziemy do góry. Wszyscy podchodziliśmy w środę pod życiówki. Przed treningiem na siłowni sprawdzaliśmy sprawy zakwaszenia biegając osiem razy po 100 metrów. Próg tlenowy jest na odpowiednim poziomie. Potem przyszła pora na zarzuty i przysiady. Skok od maja jest duży. No, i zdrowie dopisuje - powiedział na zakończenie treningu Mateusz Luty.

Do Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie przyjadą 20. i pozostaną tam do 27 lipca, tworzący zaplecze kadry Jakub Stano, Adrian Kamiński i Hubert Olczyk, natomiast Mateusz Grudzień będzie realizować indywidualny tok przygotowań. Nad morzem formę szlifować będą także bobsleistki: Sylwia Smolarek, Aleksandra Byczkowska, Julia Słupecka i Linda Weiszewski. Zawodniczki przygotowują się do startu w zawodach dwójek oraz w monobobach, które pojawią się w programie olimpijskiej rywalizacji w Pekinie w 2022 roku.

Program przygotowań do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie w 2020 roku realizują Jakub Piesiewicz i Łukasz Kulus. W kadrze skeletonistów do nowego sezonu sposobią się syn trenera kadry narodowej w tej konkurencji Olega Poływacza, 18-letni Wład oraz młodsza od niego Zuzanna Klocek. Polski Związek Bobslei i Skeletonu podpisał umowę ze stołecznym Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym o współpracy na rzecz wykorzystania znajdującej w jego posiadaniu Narodowej Bazy Talentów. - Chcemy wykorzystywać informacje zawarte w tej ogólnopolskiej bazie celem poszukiwania talentów do naszych sportów olimpijskich; bobslei, skeletonu i monobobów. W ostatnich dwóch latach realizując projekt Narodowa Baza Talentów przebadano ponad pół miliona młodych sportowców i zgromadzono ponad 5 mln wyników prób sprawnościowi fizycznej i pomiarów somatycznych - powiedział sekretarz generalny związku Kamil Skwarczyński.

Wyselekcjonowani na podstawie danych z anonimowych testów, sportowcy z województw lubelskiego i pomorskiego, dostali już zaproszenie do uczestnictwa w specjalistycznych sprawdzianach do dyscyplin będących w gestii związku, pozostali otrzymają je najbliższym czasie. - Stworzymy im szansę zmierzenia się z najlepszymi rówieśnikami z całej Polski o miejsce w reprezentacji, która wystąpi w przyszłorocznych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w szwajcarskiej Lozannie, a w niedalekiej przyszłości w zimowych igrzyskach olimpijskich - dodał Skwarczyński.

- Kontakt z jazdą monobobem mam od października ubiegłego roku. Strach pojawił się przed pierwszym przejazdem, po nim jazda zaczęła sprawiać mi coraz większą radość. Może to jest to, czego w sporcie szukałam - powiedziała 21-letnia Smolarek, studentka gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej.

Zawody inaugurujące cykl Pucharu Świata w skeletonie kobiet i mężczyzn rozegrane zostaną 1 grudnia w amerykańskiej miejscowości Park City.

O punkty Pucharu Europy skeletoniści walczyć będą 8 grudnia w niemieckim Winterbergu. Zbieranie punktów w rozgrywkach Pucharu Europy bobsleiści i bobsleistki rozpoczną w zawodach 23-24 listopada w norweskim Lillehammer. Rozgrywki Pucharu Świata w bobslejach ruszą 29 listopada w Park City.