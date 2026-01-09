Martyna Baran, Karolina Bosiek i Kaja Ziomek-Nogal w pięknym stylu wywalczyły w piątkowy wieczór złoty medal w sprincie drużynowym kobiet podczas historycznych mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Historycznych, bowiem nasz kraj po raz pierwszy gości zawody tej rangi. Zatem rywalizacja nie mogła rozpocząć się w bardziej efektowny sposób.

Karolina Bosiek: Warunki są lepsze niż na co dzień

- Z dziewczynami mogłyśmy dać radość kibicom, czymś takim było też zaśpiewanie hymnu przed polską publicznością. Mistrzostwa Europy przed własną publicznością to wielkie przedsięwzięcie, wielkie wsparcie od fanów, więc jesteśmy bardzo wdzięczne za ten moment - nie ukrywała zadowolenia 25-letnia Bosiek, która jest rodowitą tomaszowianką. A zatem rywalizacja w takim miejscu ma dla niej dodatkowy smaczek.

- Był dreszczyk emocji, zawsze tak jest przed własną publicznością, gdy czuje się to niesamowite wsparcie, które bije z trybun. To zawsze dodaje energii i cieszę się, że mistrzostwa mogą odbyć się w moim rodzinnym mieście. To niedoceniona wartość - podkreśliła dwukrotna olimpijska, w tym najmłodsza z polskiej kadry w Pjongczangu. Czas jednak nie stoi w miejscu...

- On płynie nieubłaganie szybko. Jaki mam jeszcze cel na te mistrzostwa? Przede wszystkim w niedzielę na 1000 metrów, żeby dobrze ułożyć się technicznie i mieć satysfakcję z tego biegu. Jeśli będę zadowolona, to wiem też, że będę w stanie sięgnąć po najwyższe lokaty - podkreśliła, dziękując za wsparcie rodzinie i przyjaciołom.

Poproszona przez wysłannika Interii o rozłożenie tego sprinterskiego biegu na więcej szczegółów, odparła:

- Myślę, że wszystko poszło tak, jak miało pójść. Od samego początku dobrze się ułożyłyśmy, na pewno nogi piekły na ostatniej zmianie. Myślę, że to dobre przetarcie przed startami indywidualnymi.

I dodała: Ale muszę zaznaczyć, że przejechałyśmy o sekundę szybciej niż w ubiegłym sezonie podczas Pucharu Świata, gdzie zdobyłyśmy złoty medal. Ten bieg był naprawdę bardzo dobry.

Okazuje się, że zmieniono nieco charakterystykę tafli lotu, która nie przypomina tej, do jakiej nasi reprezentanci są na co dzień przyzwyczajeni. - Warunki są lepsze niż na co dzień - podkreśliła dwukrotna medalistka mistrzostw świata.

Pewną zagadką będzie także specyficzny tor na nadchodzących igrzyskach w Mediolanie, choć Bosiek na bazie zdobytego doświadczenia podchodzi do tego dość spokojnie.

- Na razie o tym nie myślałam. Staram się tak podchodzić, że ten tor będzie dla mnie odpowiedni. Uważam, że warunki będą trochę zbliżone do tych w Tomaszowie, czy nawet Hamar. Z tego, co wiem, pogłos lodu jest trochę taki, jak na otwartym torze, ponieważ lód jest wylewany na betonie. Sądzę, że będzie to kwestia przyzwyczajenia - stwierdziła.

Puentując wywalczony złoty medal z koleżankami z drużyny, zawodniczka wyraziła żal, że sprintu nie ma w programie olimpijskim.

- Szkoda, bo to bardzo widowiskowa konkurencja i sporo osób może to potwierdzić. Cały czas czekamy i wierzymy, że niebawem pojawi się wśród konkurencji olimpijskich.

Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac

Martyna Baran, Karolina Bosiek i Kaja Ziomek-Nogal na najwyższym stopniu podium wyścigu drużynowego kobiet podczas mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim Piotr Polak PAP