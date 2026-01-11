Polki odprawiają Niemki, mamy medal mistrzostw Europy. Trwają żniwa

Polki w swojej parze zmierzyły się z Niemkami, jadąc sześć okrążeń od początku z przewagą, której nie oddały do mety. Zdystansowane konkurentki zameldowały się z czasem 3:09.474, a zatem zanotowały stratę do naszej drużyny równą 1.75 s.

Medal dla Polski. Pierwszy brąz do pokaźnego worka

O wszystkim decydował drugi pojedynek, w którym do rywalizacji przystąpiły Holenderki i Belgijki. Obie reprezentacje napędzały się wzajemnie, tocząc zacięty pojedynek. I trzeba uczciwie powiedzieć, że wspólnie okazały się dużo lepsze od naszego zespołu.

Złote medale trafiły do zawodniczek z Niderlandów, które uzyskały czas 3:01.355. Wynik Belgijek był słabszy o niespełna trzy sekundy (3:03.975).

Zofii Braun, Natalii Jabrzyk i Magdalenie Czyszczoń sporo zabrakło do wyższej lokaty. Ich strata do zwyciężczyń wyniosła aż 6.37 s.

Polska kadra w historycznych zawodach w Arenie Lodowej wywalczyła już siedem medali, w tym aż pięć złotych. "Biało-czerwoni" okazywali się najlepsi w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn, z kolei w startach indywidualnych po najcenniejsze "krążki" sięgnęli Damian Żurek na 1000 m, Kaja Ziomek-Nogal na 500 m oraz Władimir Semirunnij na 5000 m.

Natalia Jabrzyk Piotr Polak PAP

Polki w składzie: Zofia Braun, Natalia Jabrzyk i Magdalena Czyszczoń Marian Zubrzycki PAP