- Wreszcie udało mi się zdobyć wyczekiwany medal, bo w zeszłym roku obijałam się o podium, ale zawsze byłam czwarta czy piąta. A tutaj mam wreszcie medal na tak dużej imprezie, jak uniwersjada i w dodatku srebrny. To coś wielkiego i bardzo się cieszę. Rano, gdy wyszłam na tor, czułam, że lód jest dla mnie zbyt zmrożony, ale byłam spokojna, bo widziałam, że nie ma wiatru i jest piękne słońce. Potrzebowałam, by to słońce nieco rozpuściło lód. I tak się stało. Dla mnie to były wymarzone warunki - powiedziała Jabrzyk.