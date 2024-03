Polka wraca po zawieszeniu. Trenerka przerywa milczenie. Co za wiadomość

"Ustalono, że rozpoczęcie biegu tej dyskwalifikacji nastąpi od 11 maja 2023 roku, co w efekcie pozwoli zawodniczce wrócić o cztery miesiące szybciej do rywalizacji. Wsteczne rozpoczęcie dyskwalifikacji skutkuje odebraniem zawodniczce zdobytych punktów, medali i nagród - jeśli otrzymała je w czasie od 11 maja 2023 r. W przypadku naruszenia przepisów antydopingowych, w zakresie podawania danych pobytowych, maksymalnie kara może wynieść dwa lata , ale może zostać skrócona - w zależności od stopnia winy sportowca" - przekazała w komunikacie POLADA.

Trenerka Natalii Maliszewskiej przerywa milczenie ws. Polki. A jednak, szykuje się wielki powrót

28-latka pod koniec 2023 roku odniosła się do oskarżeń i wyjaśniła, jak z jej perspektywy wyglądała cała sytuacja z zawieszeniem. "Nie jest mi łatwo żyć z myślą, że kogoś zawiodłam. Jedyne, co mi zostało, to przeprosić, ale też uświadomić i pokazać, że sprawy kary, które się dostaje od POLADA i WADA, nie muszą być wyłącznie sytuacjami, które dotyczą dopingu" - mówiła w rozmowie z Polsatem Sport.