Polka ujawnia kulisy dramatu. Historyczny sezon, potrzebuje tylko punktu

Wojciech Kulak, Interia Sport: Jak zaczęła się pani przygoda ze skeletonem? Nie jest to dyscyplina wybierana jako pierwsza przez dzieci. Nie ma też w Polsce choćby jednego toru.

Marta Jakóbczyk, polska skeletonistka: - To był czysty przypadek. Pochodzę z Bieszczad, z Ustjanowej Dolnej, gdzie większość osób biega na nartach. Pewnego dnia mój były trener od biegów narciarskich zapytał mnie, czy chciałabym pojechać na szkółkę skeletonową. Do dziś nie wiem, skąd się o niej dowiedział. Przyznam szczerze, że w tamtym czasie sama nie miałam pojęcia, czym właściwie jest skeleton. Akurat wtedy miałam przerwę na studiach. I że tak powiem, nie miałam nic lepszego do roboty. Więc pojechałam na tę szkółkę. Szkółka była na torze w Igls, niedaleko Innsbrucka. Byliśmy tam przez około tydzień. Mój pierwszy ślizg wyglądał tak, że powiedziałam, że już nigdy więcej na to nie wsiądę, nie ma takiej możliwości. Ale dalej tak to się wszystko potoczyło, że jestem w tym sporcie do dziś.

Rozpiera duma z tego faktu, że jest się jedyną zawodniczką w kraju?

- Nie ma to właśnie nic wspólnego z dumą, ok fajnie jest powiedzieć, że jestem jedyną kobietą, w kraju która trenuje skeleton, ale wolałabym mieć rywalizację, widzieć jak ten sport się rozwija w Polsce. Żeby były dzieciaki, które chcą trenować. To w końcu dyscyplina olimpijska, mająca zresztą spory potencjał. Dlatego też czuję bardziej smutek niż dumę.

W jaki sposób przygotowuje się pani do zawodów?

- Wyjeżdżamy za granicę, zaraz jak się zaczynają lodzić tory w Europie. To z reguły początek listopada. Czasem jedziemy do Siguldy, czasem do Lillehammer. Tam są najwcześniej przygotowane te tory. I trenujemy tam, bo w Polsce nie ma takiej możliwości. Mam tu oczywiście na myśli zimę. W lecie natomiast trening jest podobny do treningu lekkoatletycznego sprinterów tylko naszym dystansem jest około 30-40m i dodatkowo trenujemy sam start na specjalnej ścieżce startowej.

Poza uprawianiem skeletonu, chodzi pani do normalnej pracy. Zapewne trudno to wszystko połączyć. Bywają czasami kryzysy?

- Zdarzają się, oczywiście. Ja już jestem doświadczoną zawodniczką. Ze związku nie mam kontraktu, nie mam pensji, nie mam też żadnego stypendium. Chcąc utrzymać się na powierzchni i jeszcze trenować, po prostu muszę chodzić do pracy. Muszę jakoś dawać sobie radę w łączeniu jej z uprawianiem sportu. Na szczęście mam taką pracę, że mogę to robić, więc walczę.

Za panią choćby dwie zbiórki internetowe. Pierwsza, sprzed kilku lat, dotyczyła stroju. Druga natomiast kosztów tegorocznego wylotu do Chin. Jest aż tak źle z tą dyscypliną pod względem finansowym?

- Budżet w naszym związku nie jest zbyt duży. Jak chcę lecieć gdzieś dalej niż Europa, to od razu słyszę od związku, że nie ma w ogóle pieniędzy na tego typu wyprawy. Bo dla nich to już jest wyprawa. Pokazałam w tym sezonie, że jednak można, ponieważ znalazłam sponsora i poleciałam na Puchar Azji do Korei Południowej (Pjongczang). Niestety nie udało się znaleźć sponsora na Chiny, zapłaciłam wszystko ze swojej kieszeni. Potem związek się chyba zreflektował i powiedział mi, że powinno im się udać pozyskać dodatkowe środki z ministerstwa na ten wyjazd, dlatego też zakończyłam szybciej zbiórkę z nadzieją, że dostanę ten zwrot kosztów.

Zwłaszcza teraz każdy start był piekielnie ważny. W końcu trwała rywalizacja o olimpijskie przepustki.

- Tak to czasem jest. Jak się ma pasję, jak chce się walczyć do końca, to człowiek robi wszystko co w swojej mocy, by wywalczyć wymarzoną kwalifikację.

Pomimo trudnych warunków, pani wyniki są naprawdę imponujące. Choćby w tym sezonie zdobyła pani aż cztery miejsca na podium w Pucharze Azji. Rywalki robią wielkie oczy, gdy widzą końcową klasyfikację i dowiadują się o tym, że w Polsce nie ma ani jednego toru?

- Nie było aż takich reakcji. Wszystkie się znamy, bo to środowisko jest małe i każdy wie, że w Polsce nie ma toru. W innych krajach również jest podobnie, nie mają toru a są zawodniczki, które startują. Nie było więc żadnego zaskoczenia. Większym zaskoczeniem było to, że ja tam pojechałam po punkty do klasyfikacji na igrzyska. A niestety zawodniczki nie dopisały i tych punktów zabrakło.

Doszły mnie słuchy związane z pani wylotem do Ameryki. Zapewne znów nie będzie to tania wyprawa.

- To nie jest tak jeszcze do końca pewne, bo właśnie chodzi o pieniądze. Związek nie zapewni mi żadnych środków na ten wyjazd. To jest ostatni Puchar Ameryki, ostatnie zawody w tym sezonie. które odbędą się 22-27.03. Będzie poprzedzał je tydzień treningowy, tak zwany development camp od 16.03. Jest to wszystko dla mnie ważne, ponieważ brakuje mi jednego punktu, żeby dostać się do Pucharu Świata. W skeletonie jest tak, że 55 kobiet z rankingu IBSF może startować w Pucharze Świata a ja jestem 56. To jest moja ostatnia szansa, żeby poprawić wynik i zdobyć brakujący punkt.

Marta Jakóbczyk chce wystartować za oceanem. Do Pucharu Świata brakuje już niewiele

Jakim budżetem trzeba więc dysponować, żeby polecieć niebawem za ocean?

- Koszt takiej wyprawy to około 30 tysięcy złotych. Nie jest to koszt, który jest dla mnie łatwy, nie mam obecnie takich środków, żeby tam polecieć.

Ma pani w głowie konkretny cel, jeśli udałoby się stanąć na starcie?

- Najlepiej punktowane miejsce. Na Pucharze Ameryki powinno być ponad 21 osób, co da sto procent punktów, za zajęte miejsce. Wtedy tak naprawdę muszę być dwudziesta, żeby uzyskać ten jeden brakujący punkt. Ale oczywiście zakładam, że będę dużo wyżej. Do ogólnego rankingu IBSF wlicza się 7 najlepiej punktowanych miejsc zajętych w Pucharach, dlatego jeśli uda mi się tam wystartować i zajmę lepiej punktowane miejsce mogę wywalczyć awans do Pucharu Świata.

Niedawno głośno zrobiło się o wypowiedzi polskich saneczkarek (Dominiki Piwkowskiej i Nikoli Domowicz - dop.red.) dotyczącej starszej daty używanych sanek. Jak wygląda pani sytuacja pod względem sprzętowym?

- Ja akurat nie mogę narzekać na sprzęt, jeśli chodzi o skeleton i płozy, bo mam nowy skeleton. Dostałam go dwa lata temu. Ten sprzęt się aż tak szybko nie zużywa, jeśli się o niego dba. Nie potrzebuję mieć nowego skeletonu co roku. Do tego związek dokupuje nowe płozy, więc, jeśli chodzi o to, to naprawdę jest ok.

Z ręką na sercu, wierzy pani, że doczekamy się w naszym kraju toru z prawdziwego zdarzenia?

- Szczerze mówiąc, uważam, że nie. Trenuję skeleton od 2014 roku z przerwą i ja już wtedy słyszałam, że ma być tor w Polsce. Taki z prawdziwego zdarzenia, normalny, lodzony. Ciężko jest być optymistką w tym temacie. Tyle lat mija i nic się w tym temacie konkretnego nie dzieje. Trzeba też jednak wziąć pod uwagę ogromne koszty. Samo zbudowanie toru pochłonie sporo pieniędzy. Później dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę utrzymanie go co też wiąże się ze sporym kosztem. Wybudowanie toru to jedno, utrzymanie go to drugie. Nie zapominajmy jeszcze o tym, że aby ten potencjalny tor miał prawo istnieć, to musi być jeszcze szereg wykwalifikowanych osób którzy znają się na utrzymaniu i prowadzeniu takiego toru.

W jaki sposób zachęciłaby pani polskie dzieci do zainteresowania się skeletonem?

- Przede wszystkim trzeba spróbować. Trzeba odwagi, żeby przyjść na testy, pojechać z nami na ścieżkę lodową, a następnie już na tor. Wbrew pozorom to wygląda tylko strasznie, że jedzie się głową w dół ale tak naprawdę to jest najbezpieczniejszy sport, jeżeli chodzi o dyscypliny uprawiane na torze lodowym. Jest fajnie, jest szybko, jest adrenalina, tylko później żadna kolejka w wesołym miasteczku nie robi już wrażenia.

Do kogo konkretnie należy się zgłosić?

- Najlepiej do Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu. Na stronie jest formularz zgłoszeniowy. Miałam okazję komentować tegoroczne igrzyska i dowiedziałam się wtedy przy okazji, że kilka osób się odezwało do trenera. Więc trzymam kciuki, że będzie ich tylko więcej.

Marta Jakóbczyk Marta Jakóbczyk archiwum prywatne

Marta Jakóbczyk Marta Jakóbczyk archiwum prywatne

Skeleton (zdj. ilustracyjne) David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Aleksandra Król-Walas: Czuję, że jestem silna, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport