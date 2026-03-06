Polka otarła się o medal MŚ. Zabrakło setnych sekundy. Ale ma rekord Polski

Piątkową rywalizację rozpoczęły panie. Jako pierwsza na starcie stanęła Karolina Bosiek, która była bliska pokonania rywali, Amerykanki Sarah Warren. Niestety na ostatnich metrach zaliczyła upadek i linię mety przecięła nie tylko za plecami rywalki, ale również na brzuchu. To dało jej już wtedy 5. czas.

Polka mimo wszystko mogła być pewna, że nie będzie ostatnia w "generalce". Na to miejsce spadła bowiem Ellia Smeding, która dwukrotnie zaliczyła falstart, przekraczając zbyt wcześnie czerwoną linię, przez co została zdyskwalifikowana w drugim wyścigu na 500 metrów.

Chwilę później na starcie pojawiła się Martyna Baran, która wykręciła czas 38.04 i po swoim biegu objęła prowadzenie, już przed startem ostatniej ósemki zapewniając sobie miejsce w TOP10 na 500 metrów.

Jeszcze lepiej zaprezentowała się Kaja Ziomek-Nogal, która wykręciła czas 37.54. To oczywiście pozwoliło jej myśleć poważnie o tym, aby zdobyć w Heerenveen brązowy medal w wieloboju.

Po biegach kobiet na 500 metrów, przyszedł czas na panów. A tam m.in. Marek Kania. Start na 9.88 pozwolił mu odnotować czwarty pomiar na 100 metrów, a później ze spokojem pokonał Coopera Mcleoda wykręcając 34.77, poprawiając o 0.1 sekundy wczorajszy wynik.

Tuż za nim na starcie ustawił się Piotr Michalski. Czas otwarcia miał identyczny, jak kolega z kadry, a na mecie zameldował się z wynikiem 34.67 i również poprawił swój wczorajszy wynik, o 0.05 sekundy.

W piątek nie zobaczyliśmy niestety na tafli Damiana Żurka, który tuż przed zawodami poinformował, że ze względu na swój stan zdrowia, musiał wycofać się z rywalizacji w drugim dniu mistrzostw.

Przed rywalizacją kobiet na 1000 metrów, Kaja Ziomek-Nogal traciła do Marrit Fledderus, a co za tym idzie, do brązowego medalu, 5 setnych sekundy. To sprawiło, że niemal do samego końca polscy kibice mogli mieć nadzieję na krążek.

Zanim jednak do tego doszło, Martyna Baran zanotowała czas 1:18:58 na 1000 metrów, co dotało jej 10. wynik po jej biegu, a w klasyfikacji wieloboju 4. Dzięki temu poprawiła swój wynik sprzed dwóch lat, gdy w "generalce" była 14. Jeszcze przed startem ostatnich 8 zawodniczek zapewniła sobie najgorzej 12. pozycję.

Kaja Ziomek-Nogal poprawiła swój wynik z wczoraj i wykręciłą 1:15:53, pozostawiając wszystko w rękach ostatniej pary - Femke Kok i Marrit Fledderus. Przed biegiem Holenderek, Polka wirtualnie była druga. Fledderus była potwornie zmęczona na ostatnich metrach, ale i tak zanotowała czas 1:15:07. To oznacza, że Kaja Ziomek-Nogal kończy 4 i otarła się o medal, poprawiając jednak przy okazji rekord Polski o ponad 1,5 punktu - 150.560.

Femke Kok (NED) - 146.670 Suzanne Schulting (NED) - 148.935 Marrit Fledderus (NED) - 150.305 Kaja Ziomek-Nogal (POL) - 150.560 Beatrice Lamarche (CAN)- 150.695

Kaja Ziomek-Nogal DANIEL MUNOZ AFP

Damian Żurek i Kaja Ziomek-Nogal - to jedyni polscy reprezentanci, którzy tej zimy sięgali po złote medale SVEN HOPPE/DPA/Foto Olimpik/NurPhoto/AFP INTERIA.PL

