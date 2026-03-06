Polka otarła się o medal MŚ. Zabrakło setnych sekundy. Ale ma rekord Polski

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Po tym, jak Damian Żurek musiał wycofać się z rywalizacji podczas mistrzostw świata, uwaga skupiła się na Kai Ziomek-Nogal. Polka była blisko wywalczenia brązowego medalu w wieloboju i przed startem na 1000 metrów traciła do Marrit Fledderus 0.05 sekundy. Ostatecznie Polka musiała uznać wyższość Holenderek i zakończyła rywalizację tuż za podium. Przy okazji jednak poprawiła rekord Polski o ponad 1,5 punktu.

Kaja Ziomek-Nogal, 4. zawodniczka wieloboju podczas mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim
Kaja Ziomek-NogalIMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMONNewspix.pl

Piątkową rywalizację rozpoczęły panie. Jako pierwsza na starcie stanęła Karolina Bosiek, która była bliska pokonania rywali, Amerykanki Sarah Warren. Niestety na ostatnich metrach zaliczyła upadek i linię mety przecięła nie tylko za plecami rywalki, ale również na brzuchu. To dało jej już wtedy 5. czas.

Polka mimo wszystko mogła być pewna, że nie będzie ostatnia w "generalce". Na to miejsce spadła bowiem Ellia Smeding, która dwukrotnie zaliczyła falstart, przekraczając zbyt wcześnie czerwoną linię, przez co została zdyskwalifikowana w drugim wyścigu na 500 metrów.

Potwierdzają ws. Szeremety, to już oficjalne. Długo przyszło czekać, komunikat PZB

Chwilę później na starcie pojawiła się Martyna Baran, która wykręciła czas 38.04 i po swoim biegu objęła prowadzenie, już przed startem ostatniej ósemki zapewniając sobie miejsce w TOP10 na 500 metrów.

Jeszcze lepiej zaprezentowała się Kaja Ziomek-Nogal, która wykręciła czas 37.54. To oczywiście pozwoliło jej myśleć poważnie o tym, aby zdobyć w Heerenveen brązowy medal w wieloboju.

Katarzyna Niedźwiedzka: Jeśli chodzi o panczeny, mieliśmy apetyt na więcej medali. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Po biegach kobiet na 500 metrów, przyszedł czas na panów. A tam m.in. Marek Kania. Start na 9.88 pozwolił mu odnotować czwarty pomiar na 100 metrów, a później ze spokojem pokonał Coopera Mcleoda wykręcając 34.77, poprawiając o 0.1 sekundy wczorajszy wynik.

Tuż za nim na starcie ustawił się Piotr Michalski. Czas otwarcia miał identyczny, jak kolega z kadry, a na mecie zameldował się z wynikiem 34.67 i również poprawił swój wczorajszy wynik, o 0.05 sekundy.

W piątek nie zobaczyliśmy niestety na tafli Damiana Żurka, który tuż przed zawodami poinformował, że ze względu na swój stan zdrowia, musiał wycofać się z rywalizacji w drugim dniu mistrzostw.

Zobacz również:

Rosjanie zaprezentowali się podczas ceremonii otwarcia igrzysk paralimpijskich, TVP zareagowało
Sport Paralimpijski

Wyszli Rosjanie i Białorusini. Transmisja w Polsce przerwana. Skandal na ceremonii otwarcia igrzysk

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk

    Przed rywalizacją kobiet na 1000 metrów, Kaja Ziomek-Nogal traciła do Marrit Fledderus, a co za tym idzie, do brązowego medalu, 5 setnych sekundy. To sprawiło, że niemal do samego końca polscy kibice mogli mieć nadzieję na krążek.

    Zanim jednak do tego doszło, Martyna Baran zanotowała czas 1:18:58 na 1000 metrów, co dotało jej 10. wynik po jej biegu, a w klasyfikacji wieloboju 4. Dzięki temu poprawiła swój wynik sprzed dwóch lat, gdy w "generalce" była 14. Jeszcze przed startem ostatnich 8 zawodniczek zapewniła sobie najgorzej 12. pozycję.

    Kaja Ziomek-Nogal poprawiła swój wynik z wczoraj i wykręciłą 1:15:53, pozostawiając wszystko w rękach ostatniej pary - Femke Kok i Marrit Fledderus. Przed biegiem Holenderek, Polka wirtualnie była druga. Fledderus była potwornie zmęczona na ostatnich metrach, ale i tak zanotowała czas 1:15:07. To oznacza, że Kaja Ziomek-Nogal kończy 4 i otarła się o medal, poprawiając jednak przy okazji rekord Polski o ponad 1,5 punktu - 150.560.

    1. Femke Kok (NED) - 146.670
    2. Suzanne Schulting (NED) - 148.935
    3. Marrit Fledderus (NED) - 150.305
    4. Kaja Ziomek-Nogal (POL) - 150.560
    5. Beatrice Lamarche (CAN)- 150.695

    Zobacz również:

    Pia Skrzyszowska i Ditaji Kambundji w Berlinie. Polka pobiegła "pod protestem"
    Lekkoatletyka

    Skrzyszowska za szybka w Berlinie, decydowało 0.005 sekundy. Wyszukali specjalny paragraf

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Zawodnik w biało-czerwonym stroju narodowym Polski podczas wyścigu na łyżwach startuje dynamicznie na tle olimpijskich kół.
    Kaja Ziomek-NogalDANIEL MUNOZAFP
    Łyżwiarz szybki w biało-czerwonym stroju z godłem Polski na piersi dynamicznie pokonuje zakręt na lodowisku olimpijskim, z wyraźną determinacją na twarzy.
    Kaja Ziomek-NogalDANIEL MUNOZAFP
    Dwoje sportowców w biało-czerwonych strojach z logo PGE i 4F, uśmiechnięci i dumni, stoją na lodowisku, prezentując się w profesjonalnych kombinezonach do łyżwiarstwa szybkiego.
    Damian Żurek i Kaja Ziomek-Nogal - to jedyni polscy reprezentanci, którzy tej zimy sięgali po złote medaleSVEN HOPPE/DPA/Foto Olimpik/NurPhoto/AFPINTERIA.PL
    Matteo Arnaldi - Mackenzie McDonald. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja