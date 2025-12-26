Polka odkryła wielkie oszustwo. Była za to gnębiona w kraju

Kariera Anny Mąki-Jakubowskiej była bardzo błyskotliwa. Przygodę ze sportem zaczynała od siatkówki i lekkoatletyki. Urodzona w Skomielnej Czarnej zawodniczka próbowała też swoich sił w piłce ręcznej. To były czasy, gdy uczęszczała do szkoły podstawowej w swojej miejscowości, a potem do Technikum Kolejowego w Krakowie.

To właśnie tam zetknęła się z saneczkarstwem. I dopiero w wieku 17 lat. Dyrektorem Technikum Kolejowego był bowiem wiceprezes Olszy Kraków. Sekcja saneczkarstwa szukała juniorów, więc zgłosiła się do dyrektora szkoły.

Do saneczkarstwa trafiła w wyniku... szantażu. "Zdecydowano za mnie"

Wśród wytypowanych przez nauczycieli wuefu zawodniczek i zawodników była Anna Mąka. Bardzo wysportowana dziewczyna spod Fuckowej Góry. Wystraszyła się jednak trochę saneczkarstwa, bo jedna z jej nauczycielek uprawiała saneczkarstwo i po wypadku miała niedowład jednej ręki.

Nastolatka wymyśliła zatem, że jej mama nie zgadza się na to, by uczęszczała do klubu. Dyrektor szkoły wezwał ją na rozmowę i zapowiedział, że córka nie ma co szukać w szkole, jeśli nie zapisze się do klubu. I tak po szantażu Mąka trafiła do saneczkarstwa.

Ten sport jej bardzo spasował. Od razu zaczęła robić znakomite wyniki. Była m.in. czwarta w mistrzostwach Polski juniorów w swoim debiucie, a trzeba wspomnieć, ze wówczas startowała cała masa saneczkarzy. Ten sport był w Polsce bardzo popularny, a nasi saneczkarze odnosili naprawdę wielkie sukcesy.

Mąka w 1967 roku trafiła do lekkoatletycznej kadry okręgu krakowskiego na spartakiadę młodzieży. W tym samym czasie, jako 19-letnia dziewczyna, została powołana do kadry olimpijskiej w saneczkarstwie. Dyrektor szkoły i klub Olsza postawili sprawę jasno. Musiała zrezygnować z lekkoatletyki, by zająć się saneczkarstwem. Wszak w tej dyscyplinie sportu była w kadrze olimpijskiej i miała szansę wyjazdu na igrzyska.

Już po pierwszym sezonie w saneczkarstwie trafiłam do kadry olimpijskiej. To było coś niesamowitego. Nie ukrywam, że byłam pewna obaw po opowieściach mojej nauczycieli, ale kiedy zjechałam pierwszy raz, to spodobało mi się. Oczywiście początkowo, zanim weszłam na tor, to trenowałam na zwykłych ścieżkach górskich w Krynicy-Zdroju. Miałam wielki dryg do lekkoatletyki, ale za mnie zdecydowano, że mam uprawiać saneczkarstwo

Spotkaliśmy się w pobliżu Fuckowej Góry. Tam jest jej rodzinny dom. Prawie 78-letnia dziś kobieta na co dzień mieszka w Kielcach, ale stara się jak najczęściej przyjeżdżać w rodzinne strony do domu brata.

Juniorka rozbudziła nadzieje na olimpijski medal

W 1967 roku Mąka w przedolimpijskich zawodach na torze w Villard-de-Lans pojechała znakomicie. Zajęła czwarte miejsce. I z miejsca stała się naszą kandydatką do medalu zimowych igrzysk olimpijskich w Grenoble w 1968 roku. Tam saneczkarstwo było w programie igrzysk po raz drugi w historii. Debiutowało w 1964 roku w Innsbrucku. Do tego po raz pierwszy na starcie w zimowych igrzyskach olimpijskich pojawiły się dwie oddzielne reprezentacje Niemiec - Republika Federalna Niemiec i Niemiecka Republika Demokratyczna.

- Tor był w dramatycznym stanie. Było ciepło, a on się topił. Dookoła rosły kwiatki. Tak samo było na igrzyskach olimpijskich. Tragedia. W dzień wszystko płynęło i można się było opalać, za to w nocy były przymrozki. Zawody zaczynały się bardzo wcześnie nad ranem - wspominała Mąka-Jakubowska.

Po dwóch ślizgach na tych zawodach byłam na trzecim miejscu. Na prowadzeniu były zawodniczki NRD Ondrun Enderlein i Petra Tierlich. Nikt im nie podskoczył, a ja nawiązywałam z nimi walkę. W trzecim ślizgu wyprzedziła mnie kolejna Niemka, a czwarty - ze względu na warunki na torze - został odwołany. Skończyłam czwarta, a gazety w Polsce rozpisywały się, że jestem kandydatką do medalu olimpijskiego

Obok niej dziennikarze widzieli też w roli tego, który może powalczyć o medal Lucjana Kudzię oraz Jerzego Wojnara.

Poważny wypadek w Krynicy tuż przed igrzyskami

W tym samym roku Mąka była dziewiąta w mistrzostwach świata w szwedzkim Hammarstrand.

- W pierwszym ślizgu byłam na trzecim miejscu przed metą, ale na zejściu z wirażu rozleciały mi się sanki. Później jeździłam na pożyczonym sprzęcie od Zbyszka Gawiora i stąd odległa pozycja. Koleżanki z kadry były jeszcze dalej. Helena Macher była 20., a Anna Źróbik - 27. - przypominała Mąka.

W grudniu 1967 roku, a zatem na dwa miesiące przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi, Mąka miała bardzo poważny wypadek na torze w Krynicy. To była jedna z eliminacji do kadry na igrzyska. W drużynie polskiej było wówczas około dziesięciu równorzędnych saneczkarek. I każda z nich miała szansę na wyjazd i nawet walkę o medale.

Przed zawodami nie czułam się najlepiej. Miałam gorączkę. Kręciło mi się w głowie i byłam bardzo osłabiona. Nawet nie byłam w stanie targać sanek na tor. Pomagała mi Helena Machera, ale nie dałyśmy rady i ostatecznie obie jechałyśmy na jednych sankach. Na "beczce", to jest taki element na torze z bardzo ostrym zakrętem, na którym działa niesamowita siła ośrodkowa, straciłam panowanie. Wygięło mi głowę. Uderzyłam tak mocno, że kask się roztrzaskał. Przez 30 godzin byłam nieprzytomna

Skończyło się jednak na wstrząśnieniu mózgu i pęknięciu podstawy czaszki. W szpitalu spędziła dwa tygodnie. Ominęły ją kolejne zawody kadry.

- Wyszłam ze szpitala, ale na wypisie znalazł się zapis, że mam zakaz uprawiania saneczkarstwa. Nikt mi o tym nie powiedział - wspominała.

W takim stanie pojechała na do Karpacza, gdzie odbywały się kolejne zawody eliminacyjne do kadry na igrzyska.

- Początkowo mówili mi, że po wypadku powinnam już odpocząć i miałam nie brać już udziału w tych zawodach, ale w ostatniej chwili postanowiono inaczej. Przed startem dostawałam zastrzyk, a ktoś wynosił mi sanki na start i tak to wyglądało. Jakby tego było mało, to wygrałam te zawody eliminacyjne - mówiła Mąka-Jakubowska.

Chcieli jej odebrać szansę na igrzyska

Po krajowych eliminacjach kadra udała się jeszcze na zawody Pucharu Alp do Włoch. Tam Mąka-Jakubowska zauważyła, że nie ma zbyt dobrze przygotowanych sanek. Zgłaszała to, ale nikt nie reagował. Na torze do pewnego momentu jechała dobrze, ale z czasem sanki zaczynały spowalniać.

- Czułam, ze nie ma prędkości. Byłam ostatnia w tym ślizgu. Rzuciłam tymi sankami o drzewo. Nikt z naszej ekipy nawet nie podszedł do mnie. Czuć było, że zaczyna się kombinowanie ze składem na igrzyska. Podeszła do mnie wtedy Christa Schmuck z RFN. Przytuliła mnie i prosiła, żebym nie płakała. Po chwili zaoferowała swoją pomoc w przygotowaniu sanek. Zrobiła to perfekcyjnie. W drugim ślizgu pobiłam rekord toru. Po zawodach tak strasznie płakałam w hotelu. Czułam, że ktoś chciał mi zaszkodzić. Przyszedł po mnie Jerzy Wojnar i zabrał mnie do restauracji - wspominała Mąka.

Jak się okazało, nieopodal nich siedzieli w restauracji, ale nie widzieli naszych zawodników, Włodzimierz Źróbik, który był wówczas wiceprezesem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, oraz mechanik, który przygotowywał sanki na te zawody. I ten ostatni miał przekonywać prezesa, by na igrzyska jechała jednak zawodniczka z jego klubu, a nie Mąka.

Chcieli mnie załatwić przed igrzyskami. Jurek Wojnar wtedy wstał, złapał tego mechanika i pokazał, że tu siedzę i wszystko słyszałam. Nie mogli już wtedy nic zrobić

Polka odkryła wielki skandal na igrzyskach. Władza postanowiła ją gnębić, została wrogiem systemu

W końcu przyszły wymarzone igrzyska we Francji. Reprezentacja Polski robiła tam furorę na ceremonii otwarcia. Biało-Czerwoni ubrani byli w piękne białe kożuszki. Tylko nieliczne sztuki wróciły do kraju wraz ze sportowcami.

Warunki na torze były jak na zawodach przedolimpijskich rok wcześniej. Wiosna w pełni. Dlatego rywalizacja zaczynała się we wczesnych godzinach porannych. Pierwsze ślizgi zaczynały się nawet o godz. 5 rano.

- Jechałam z 15. numerem startowym. Przede mną jechały dwie zawodniczki z NRD i wytopiły mi do betonu tory startowe. Zgłosiłam to sędziom, a zawody zostały wstrzymane. Komisja obradowała do południa - wspominała Mąka.

Podobna sytuacja miała już miejsce w czasie ślizgów saneczkarzy. Dlatego polska ekipa zaczęła bacznie przyglądać się startowi kobiet.

- Stasiu Paczka był na dole toru, a ja na górze. On wychwycił, że sanki zawodniczek NRD są nieprzepisowe. Sypnął na płozy śnieg, a ten od razu się stopił. Krzyknął, że płozy są gorące. Był tam jeden z Włochów i podchwycił. Zaczął krzyczeć. Narozrabiał. Niemka uciekła z sankami po śniegu do lasu, a kolejne zawodniczki wróciły do domku, który ekipa miała wynajęty zaraz przy torze - opowiadał Ryszard Gawior kiedyś w rozmowie ze mną.

To w połączeniu ze zgłoszeniem Mąki doprowadziło do niezłego cyrku i jednego z największych skandali w historii ZIO. To wszystko działo się po trzecim z czterech ślizgów. Na prowadzeniu była wówczas Ortrun Enderlein, a druga była Anna-Maria Mueller. Trzecie miejsce zajmowała Włoszka Erika Lechner, a czwarta była kolejna saneczkarka z NRD - Angela Knoesel.

- Po obradach komisji sędziowskiej zawodniczki z NRD zostały zdyskwalifikowane. Według regulaminu ten ślizg powinien zostać unieważniony i powtórzony, bo saneczkarki, które jechały po zdyskwalifikowanych rywalkach, jechały w torze, w którym płynęła woda - mówiła Mąka.

Czwarty ślizg został odwołany, a mistrzynią olimpijską została Lechner. Po srebro sięgnęła Schmuck z RFN, a trzecia była jej rodaczka Angelika Duenhaupt. Zaraz za podium uplasowała się Macher, a piąta byłą Jadwiga Damse. Mąka została sklasyfikowana na siódmej pozycji.

Niektóre media kwestionowały decyzję o dyskwalifikacji zawodniczek z NRD i uznały ją za niesprawiedliwą. Jak można przeczytać w Wikipedii: "zgodnie z dokumentami Stasi ujawnionymi w 2006 roku, działacz FIL, który wydał decyzję o dyskwalifikacji, został przekupiony przez RFN i Austrię. Kwestia, czy saneczkarki NRD naprawdę oszukiwały, pozostaje nierozwiązana".

Zresztą w niemieckich mediach można przeczytać, że całą sprawę nagłośnił Lucjan Świderski, były wieloletni prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, a także współzałożyciel i wieloletni wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Saneczkowej (FIL).

- Wtedy trzeba było zdyskwalifikować wszystkich z NRD. To była jednak polityczna sprawa i nikt jej nie podjął. Kierownik ekipy spędził nas wszystkich na jedną salę i mówił o tym, jak nam wszystkim przykro i jak współczujemy zawodniczkom NRD. Tylko on wtedy przemawiał. Nikomu nie wolno było zabrać głosu. Takie to były czasy - wspominał Gawior.

Za nagłośnienie całej sprawy oberwało się też Mące. Dla niej to był dopiero początek kłopotów. Walczyła o jak najwyższe miejsce dla kraju, a przeciwko niej wystąpiły polskie władze.

W NRD okrzyknięto mnie antykomunistką, a człowiek z konsulatu przekazał mi, że nie mogę wrócić do Polski, bo czeka mnie w kraju więzienie. To było dla mnie przerażające, bo przecież w maju miałam zdawać maturę. O sprawie usłyszał cały świat. Nikt z polskich władz nie wstawiał się za mną, a słowa otuchy płynęły do mnie zewsząd. Nawet z dalekiej Australii. Sama musiałam sobie poradzić z tym, co mnie spotkało i decydować, czy wracać do Polski, czy nie. Z USA i Francji otrzymałam wówczas propozycję, by uciec do ich kraju

Ostatecznie postanowiła wrócić do Polski.

- Na lotnisku czekała na mnie "suka", bo tak nazywano wówczas milicyjne samochody. Wzięli mnie na przesłuchanie, chcąc mnie zastraszyć. Rozwalili mi wszystkie bagaże. A ja wyrecytowałam im słowa przysięgi olimpijskiej. Ostatecznie mnie puścili, ale co przeżyłam wówczas, to moje. W Polsce o tym, co mnie spotkało, nikt nie wiedział. Była cisza. Tymczasem nawet w kronice olimpijskiej we Włoszech była wzmianka o tym, że Lechner została mistrzynią olimpijską, bo mnie tak bardzo wówczas skrzywdzono - mówiła nasza była znakomita saneczkarka.

Wróciła bez kożuszka

Nasza zawodniczka z Grenoble wróciła bez pięknego kożuszka z góralskimi motywami. Zresztą, jak wielu naszych reprezentantów. Ten strój okazał się wielkim hitem na igrzyskach. Ubrania schodziły jak na pniu.

- Po jednym z treningów wróciłam do pokoju i na stole miałam karteczkę z napisem: "Anka, twój kożuch sprzedany", a obok niej pieniądze. Tym właśnie zajmowała się część reprezentacji. Otworzyli w Grenoble sklep, w którym sprzedawali kożuchy - śmiała się prawie 78-letnia dziś saneczkarka.

Była jedyną Polką w reprezentacji Europy. Dowiedziała się na tragicznych dla Polski mistrzostwach świata

Rok po igrzyskach Mąka-Jakubowska pojechała jeszcze na mistrzostwa świata do Koenigssee. Tam otworzono właśnie najnowocześniejszy tor na świecie. Niestety reprezentacja Polski wycofała się z rywalizacji po tragicznym wypadku Stanisława Paczki, który wypadł z toru i głową uderzył o drzewo.

Na zakończenie MŚ nasza saneczkarka została wyróżniona. Międzynarodowa Federacja Saneczkarska (FIL) wytypowała ją do drużyny Europy, która miała udać się na zawody w Lake Placid. To miasto, które w 1980 gościło zimowe igrzyska olimpijskie, a już na kilka lat przed nimi organizowało zawody promocyjne. To był Memoriał Kennedy'ego. Reprezentacja Europy składała się z trzech kobiet i trzech mężczyzn. Mąka-Jakubowska była jedyną Polką w tym gronie.

Na zakończeniu zawodów najpierw były kondolencje dla całej polskiej drużyny, a potem ogłoszony został skład ekipy Europy na zawody w USA, które odbywały się w związku z ogłoszeniem Lake Placid na miasto-gospodarza zimowych igrzysk olimpijskich w 1980 roku. Poza mną w ekipie kobiet były jeszcze Lechner i Schmuck. To było dla mnie takie wyróżnienie, że aż się rozpłakałam

Lekarz zakończył jej przygodę z kadrą. Zostawiła saneczkarstwo

Mąka-Jakubowska startowała jeszcze do 1973 roku już w barwach SN PTT Zakopane, którego zawodniczką była od 1969 roku. Dwa lata wcześniej wyleciała z kadry, bo lekarz nie dopuścił jej do startów. Wyciągnął dokumentację po wypadku w Krynicy-Zdroju, na której stało, że ma zakaz uprawiania saneczkarstwa.

Cały czas byłam czołową zawodniczką w Polsce i walczyłam o udział w igrzyskach olimpijskich w Sapporo, ale właśnie posuwano się do takich rzeczy

Od 1968 roku, po zdaniu matury w Technikum Kolejowym w Krakowie, poza tym, że uprawiała sport, to pracowała jako monter zabezpieczenia ruchu pociągów. Potem awansowała na starszego montera automatyki. Z koleją związana byłą do emerytury.

Miała propozycję, by zostać trenerką w SN PTT Zakopane, ale nie podjęła się tego wyzwania.

Nasza saneczkarka ma dwie córki. Obie miały też związek ze sportem. Starsza Dorota grała w piłkę ręczną w Kielcach. Obecnie dba o rozwój tej dyscypliny sportu w Nowej Hucie. Młodsza Katarzyna też przez pewien czas trenowała piłkę ręczną, ale poszła ostatecznie w kierunku ekonomii.

Anna Mąka-Jakubowska na torze w Grenoble w czasie próby przedolimpijskiej w 1967 roku (zaznaczona czarną strzałką) Archiwum Anny Mąki-Jakubowskiej materiały prasowe

Materiał prasowy z mistrzostw świata w Hammarstadt w 1967 roku Archiwum Anny Mąki-Jakubowskiej materiały prasowe

Anna Mąka-Jakubowska w Villard-de-Lans w czasie igrzysk olimpijskich w Grenoble w 1968 roku (zaznaczona czarną strzałką) Archiwum Anny Mąki-Jakubowskiej materiały prasowe