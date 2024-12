Polka mogła zostać liderką PŚ, kosztowny błąd naszego mistrza świata

Aleksandra Król-Walas była szósta w eliminacjach i wydawało się, że znowu będzie miała szansę dotrzeć daleko. W 1/8 finału trafiła na znakomitą Austriaczkę Sabine Payer znaną bardziej jako Schoeffmann. To był zacięty bój. Na pierwszym pomiarze czasu prowadziła minimalnie Austriaczka, ale na drugim to Polka wyszła na prowadzenie. Niestety nasza snowboardzistka nie ustrzegła się błędów, co wykorzystała rywalka. Wprawdzie Król-Walas walczyła do końca, ale ostatecznie przegrała rywalizację o 0,12 sek.

Reklama