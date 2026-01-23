Zimowe Igrzyska Olimpijskie we włoskich Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo zbliżają się wielkimi krokami. Ceremonia otwarcia najważniejszej zimowej imprezy czterolecia odbędzie się już 6 lipca. Sportowcy znajdują się tym samym na ostatnim etapie przygotowań do tego ogromnego wyzwania. Wśród nich są rzecz jasna Polacy.

Tuż przed igrzyskami znakomitą formę utrzymuje Aleksandra Król-Walas. Polska snowboardzistka w tym sezonie już trzykrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata. Zaczęło się jeszcze w grudniu i drugiej lokacie we włoskiej Carezzie.

Jeszcze bardziej udany dla Polki był miniony tydzień. Wówczas Król-Walas dwukrotnie meldowała się na podium. Najpierw Polka zajęła trzecie miejsce w slalomie równoległym w Bad Gastein. Zaledwie parę dni później, tym razem w bułgarskim Bansku, Polka zajęła drugą lokatę.

Aleksandra Król-Walas z kolejnym startem w Pucharze Świata. Do starcia z mistrzynią olimpijską zabrakło niewiele

Tym razem areną zmagań w slalomie gigancie równoległym było austriackie Simonhöhe. O poranku odbyły się przejazdy kwalifikacyjne, które były udane dla Polki. Król-Walas kwalifikacje zakończyła na piątej lokacie. Triumfowała słynna Ester Ledecka - Polka straciła do Czeszki 0,72 sekundy. Na starcie stanęły również dwie pozostałe Polki - klasyfikowana na 22. miejscu Maria Bukowska-Chyc oraz 29. w ostatecznym rozrachunku Olimpia Kwiatkowska.

W 1/8 finału przeciwniczką Król-Walas była pochodząca z Włoch Elisa Caffont. Premierowe starcie zakończyło się dla Polki pewnym zwycięstwem. Król-Walas szybko osiągnęła przewagę nad Włoszką, która na linii mety wyniosła finalnie 0,36 sekundy.

Po pokonaniu Caffont Król-Walas mogła już zerkać w kierunku ćwierćfinału. Tam na Polkę czekało już zdecydowanie większe wyzwanie w osobie Tsubaki Miki. Japońska zawodniczka w kwalifikacjach była nieznacznie lepsza od Król-Walas, co tylko zapowiadało wyrównany pojedynek.

Przeczucia okazały się jak najbardziej trafione. Japonka tuż po starcie wypracowała sobie minimalną, wynoszącą 0,06 sekundy przewagę nad Król-Walas. Na drugim pomiarze różnica wynosiła już 0,17 sekundy, lecz sytuacja wciąż pozostawała otwarta. Na ostatnich wirażach Polka odrobiła część strat, lecz to było zbyt mało.

Tsubaki Miki finalnie była szybsza o 0,07 sekundy, przez co Aleksandra Król-Walas piątkową rywalizację w Simonhöhe zakończyła na szóstej lokacie. Polka ma czego żałować, bo w przypadku awansu do półfinału miałaby okazję sprawdzić się z Ester Ledecką - mistrzynią olimpijską z 2018 i 2022 roku.

