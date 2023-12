Warto zaznaczyć, że Żurek okazał się najszybszym Europejczykiem na tym dystansie i przegrał tylko z medalistami olimpijskimi z Pekinu. Dubreuil to wicemistrz na 1000 m, a Gao mistrz na 500 m. To trzecie polskie podium w Tomaszowie Mazowieckim. W piątek trzecia na 500 m była Andżelika Wójcik, a w sobotę również trzecie miejsce zajęły biało-czerwone w wyścigu drużynowym.

"Dzisiaj rano wstałem i powiedziałem sobie, że jak nie dzisiaj, to kiedy. Udowodniłem, że jestem w stanie rywalizować z najlepszymi. To też zasługa tej publiczności, która niesamowicie niesie, to coś pięknego" - powiedział Żurek przed kamerą Polsat Sport.