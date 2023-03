Polak o krok od Małej Kryształowej Kuli. Znowu może napisać piękną historię

Prawie miesiąc temu Oskar Kwiatkowski został mistrzem świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. To pierwszy zawodnik z naszego kraju, który dokonał tej sztuki w tej dyscyplinie sportu.

Teraz 26-latek stanie przed szansą na to, by znowu zapisać się w historii polskiego snowboardu.

Snowboard. Oskar Kwiatkowski o krok od Małej Kryształowej Kuli

Jeśli Kwiatkowski zajmie w ostatnich zawodach sezonu pierwsze lub drugie miejsce, to zapewni sobie końcowy triumf bez względu na to, który będzie Prommegger. Wówczas Mała Kryształowa Kula powędruje do Polaka. W każdej innej sytuacji trzeba będzie liczyć punkty.