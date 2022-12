Polacy wygrali zawody Pucharu Świata. Ustanowili rekord kraju

Poprzedni rekord kraju (1.20,54) również ustanowili ci sami zawodnicy, który to osiągnięcie zanotowali blisko rok temu w Heerenveen.

Na 5000 m również z tabel został "wymazany" rekord Polski. Dokonała tego Magdalena Czyszczoń, która w parze rywalizowała z siedmiokrotną medalistką olimpijską Martiną Sablikovą. Do Czeszki należy najlepszy czas toru w Calgary, wynoszący 6.42,01. Panczenistka AZS-u AWF-u Katowice zanotowała czas 7.05,50, co finalnie zapewniło jej dziewiąte miejsce. Poprzedni rekord (7.07,02) należał do Luizy Złotkowskiej i został ustanowiony ponad 11 lat temu.