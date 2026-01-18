Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy wicemistrzami Europy. Ależ dramaturgia, upadek na ostatnim zakręcie

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Felix Pigeon zostali w niedzielę wicemistrzami Europy w short tracku. Polska sztafeta mieszana jechała po brąz, ale upadek rywala na ostatnim zakręcie dał jej drugie miejsce. Medale trafią także do Kamili i Diane Sellierów, którzy brali udział w ćwierćfinale.

Zawodniczka w stroju narodowym Polski z charakterystycznym czerwono-białym wzorem, wyposażona w kask sportowy i okulary, jest widoczna na lodowisku po zakończonym biegu. W rogu zdjęcia znajduje się niewielka ramka z ujęciem zawodniczek leżących lub upa...
Natalia Maliszewska - w ramce upadek WłochaSUN FEI/XINHUAEast News

Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier, Diane Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon zostali wicemistrzami Europy w short tracku. W finale w holenderskim Tilburgu nasza sztafeta mieszana zajęła drugie miejsce, szybsi od niej okazali się tylko będący potęgą łyżwiarstwa szybkiego gospodarze.

Polscy łyżwiarze z wicemistrzostwem Starego Kontynentu w Tilburgu. Długo zanosiło się na brąz

Jak pisze Polska Agencja Prasowa, "zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji, utrzymując się przed Węgrami, a o złoto walczyli reprezentanci gospodarzy z Włochami". Wszystko jednak zmieniło się... na ostatnim zakręcie. Łyżwiarz z Italii upadł i uderzył w matę ochronną. Był załamany, ale nic mu się nie stało.

Oznaczało to oczywiście kluczowe przetasowania. Na podium wskoczyli Węgrzy, a nasi rodacy mogą się cieszyć ze srebra. To poprawa względem zeszłego roku, gdy na ME w Dreźnie uplasowali się na 3. lokacie.

Kamila i Diane Sellierowie (wzięli ślub w maju 2025 r.) brali udział ćwierćfinale (który zresztą Polska wygrała), więc też otrzymają krążek. W półfinale (2. pozycja naszej sztafety) wystąpił już identyczny skład jak w finale.

Upadek Włocha można zobaczyć w poniższym wpisie holenderskiego oddziału Eurosportu.

Zobacz również:

Aleksandra Król-Walas, 16.01.2026 r.
Zimowe

Wspaniały tydzień Polki, a w niedzielę takie zakończenie. Decydowało 0,29 sekundy

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Aida Bella: Walczyłam o taki moment, żeby tego typu programy rozpoczynały się od short tracku. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Uśmiechnięta młoda kobieta w sportowej białej bluzie z logotypami Białystok, Lotos i 4F, tło rozmyte, neutralne barwy.
Natalia MaliszewskaPAWEL SKRABA/AGENCJA SEEast News
Zawodniczka w stroju i kasku do łyżwiarstwa szybkiego dynamicznie pokonuje zakręt na lodowisku, tuż przy jednej z oznakowanych granic toru.
Gabriela TopolskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Zawodniczka w łyżwiarstwie szybkim ubrana w biały strój z czerwonym motywem orła i hełmem, na głowie biały kask z numerem 97, za nią zamazana tablica z napisami i logo.
Natalia MaliszewskaDavid Kirouac/Icon SportswireEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja