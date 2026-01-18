Polacy wicemistrzami Europy. Ależ dramaturgia, upadek na ostatnim zakręcie
Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Felix Pigeon zostali w niedzielę wicemistrzami Europy w short tracku. Polska sztafeta mieszana jechała po brąz, ale upadek rywala na ostatnim zakręcie dał jej drugie miejsce. Medale trafią także do Kamili i Diane Sellierów, którzy brali udział w ćwierćfinale.
Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier, Diane Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon zostali wicemistrzami Europy w short tracku. W finale w holenderskim Tilburgu nasza sztafeta mieszana zajęła drugie miejsce, szybsi od niej okazali się tylko będący potęgą łyżwiarstwa szybkiego gospodarze.
Polscy łyżwiarze z wicemistrzostwem Starego Kontynentu w Tilburgu. Długo zanosiło się na brąz
Jak pisze Polska Agencja Prasowa, "zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji, utrzymując się przed Węgrami, a o złoto walczyli reprezentanci gospodarzy z Włochami". Wszystko jednak zmieniło się... na ostatnim zakręcie. Łyżwiarz z Italii upadł i uderzył w matę ochronną. Był załamany, ale nic mu się nie stało.
Oznaczało to oczywiście kluczowe przetasowania. Na podium wskoczyli Węgrzy, a nasi rodacy mogą się cieszyć ze srebra. To poprawa względem zeszłego roku, gdy na ME w Dreźnie uplasowali się na 3. lokacie.
Kamila i Diane Sellierowie (wzięli ślub w maju 2025 r.) brali udział ćwierćfinale (który zresztą Polska wygrała), więc też otrzymają krążek. W półfinale (2. pozycja naszej sztafety) wystąpił już identyczny skład jak w finale.
Upadek Włocha można zobaczyć w poniższym wpisie holenderskiego oddziału Eurosportu.