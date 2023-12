Polacy w Whistler na bardzo szybkim torze uzyskali czas 1.17,768 sek. Do triumfatorów Niemców Tobiasa Wendla i Tobiasa Arlta stracili 0,468 sek. Do drugich Austriaków Thomasa Steua i Wolfganga Kindla - 0,390 sek., a do trzecich Niemców Hannesa Orlamuendera i Paula Constantina Gubitza - 0,363 sek.