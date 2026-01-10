Polacy wystąpili w składzie Piotr Michalski, Marek Kania, Szymon Wojtakowski i spisali się kapitalnie. W swojej parze, w bezpośredniej rywalizacji, zmierzyli się z Węgrami, których pokonali zdecydowanie.

Trzecie złoto dla Polski. Potęga drużynowego sprintu potwierdzona przez mężczyzn

Przewaga naszych zawodników, którzy uniknęli większych błędów, wyniosła +2.70. Wiadomo było jednak, że piekielnie ciężko będzie pokonać Holendrów, którzy na tym dystansie chcieli powetować sobie pecha swoich koleżanek z piątku. Aktualne mistrzynie olimpijskie, z powodu upadku jednej ze swoich zawodniczek, zostały zdyskwalifikowane.

Ich koledzy zrobili wszystko, co w ich mocy, a walka toczyła się "na żyletki". Ostatecznie to reprezentacja Polski, o zaledwie dwie setne sekundy, obroniła pierwsze miejsce. Nasi zawodnicy nie ukrywali radości, a razem z nimi cieszyła się publiczność. Niedługo potem odbyła się ceremonia dekoracyjna, a z głośników popłynął "Mazurek Dąbrowskiego".

To już trzeci medal i trzeci złoty dla polskiej kadry w drugim dniu mistrzostw Europy w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Wczoraj worek z najcenniejszymi "krążkami" rozwiązała żeńska drużyna sprinterek. A następnie, w biegu na 1000 m, swoją znakomitą w tym sezonie formę potwierdził Damian Żurek.

Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac

