Polacy rzucają Europę na kolana. Fenomenalny popis biało-czerwonych, trzecie złoto
Fantastycznie rozpoczął się drugi dzień rywalizacji polskich łyżwiarzy szybkich na mistrzostwach Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Polski zespół w sprincie drużynowym mężczyzn wywalczył złoty medal, pokonując w bezpośrednim pojedynku węgierską ekipę. To już trzeci złoty medal dla biało-czerwonych! Czas 1:20.229 pozwolił im wyprzedzić Holendrów o ledwie 0,02 s.
Polacy wystąpili w składzie Piotr Michalski, Marek Kania, Szymon Wojtakowski i spisali się kapitalnie. W swojej parze, w bezpośredniej rywalizacji, zmierzyli się z Węgrami, których pokonali zdecydowanie.
Trzecie złoto dla Polski. Potęga drużynowego sprintu potwierdzona przez mężczyzn
Przewaga naszych zawodników, którzy uniknęli większych błędów, wyniosła +2.70. Wiadomo było jednak, że piekielnie ciężko będzie pokonać Holendrów, którzy na tym dystansie chcieli powetować sobie pecha swoich koleżanek z piątku. Aktualne mistrzynie olimpijskie, z powodu upadku jednej ze swoich zawodniczek, zostały zdyskwalifikowane.
Ich koledzy zrobili wszystko, co w ich mocy, a walka toczyła się "na żyletki". Ostatecznie to reprezentacja Polski, o zaledwie dwie setne sekundy, obroniła pierwsze miejsce. Nasi zawodnicy nie ukrywali radości, a razem z nimi cieszyła się publiczność. Niedługo potem odbyła się ceremonia dekoracyjna, a z głośników popłynął "Mazurek Dąbrowskiego".
To już trzeci medal i trzeci złoty dla polskiej kadry w drugim dniu mistrzostw Europy w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Wczoraj worek z najcenniejszymi "krążkami" rozwiązała żeńska drużyna sprinterek. A następnie, w biegu na 1000 m, swoją znakomitą w tym sezonie formę potwierdził Damian Żurek.
Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac