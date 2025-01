Polacy otarli się o medale w mistrzostwach Europy. Padły rekordy Polski, debiutant bił "życiówki"

Wygląda na to, że łyżwiarstwo szybkie staje się wiodącą siłą polskich sportów zimowych. Imponują zwłaszcza nasi sprinterzy. W Heerenveen o medale wielobojowych mistrzostw Europy otarli się Kaja Ziomek-Nogal i Damian Żurek. Nasi panczeniści rywalizowali na równi z potęgą, jaką jest Holandia. Na 12 medali, jakie były do zdobycia we Fryzji, przedstawiciele z kraju tulipanów wywalczyli aż dziewięć. Udany debiut w polskich barwach zanotował Rosjanin Władimir Semirunnij, który ze swojego kraju uciekł przed wcieleniem do armii po wybuchu wojny w Ukrainie. On w każdym ze startów bił rekordy życiowe.