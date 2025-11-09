Polacy czarują formą przed startem sezonu, nowy rekordzista kraju zszokowany wynikiem

W skrócie Polacy ustanowili nowe rekordy Polski w łyżwiarstwie szybkim na zawodach w Salt Lake City.

Marek Kania oraz Władimir Semirunni zachwycili wynikami tuż przed inauguracją Pucharu Świata.

Polskie panczenistki również zaprezentowały wysoką formę, notując najlepsze czasy sezonu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Biało-Czerwoni, którzy kilka dni temu zawitali do Stanów Zjednoczonych, znakomicie spisali się w zawodach Beehive Burn, stanowiących próbę przed premierą Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, który już za tydzień ruszy właśnie w Salt Lake City.

Szansę rywalizacji na torze, na którym odbędzie się równocześnie walka o pucharowe punkty i kwalifikacje olimpijskie na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, Polacy w pełni wykorzystali.

Izabela Marcisz: Jeśli zdrowie dopisze, jestem bardzo mocno zmotywowana i mam nadzieję, że gotowa na igrzyska Polsat Sport

Marek Kania z rekordem Polski. "Sam jestem w szoku"

Na amerykańskim torze, który gościł uczestników zimowych igrzysk w 2002 roku, nasi reprezentanci osiągali najlepsze rezultaty w sezonie. Bohaterem piątkowych zmagań w Salt Lake City był Marek Kania. Jeden z liderów naszej kadry narodowej wspieranej wygrał rywalizację panczenistów na 500 m z czasem 34,01 sekundy, ustanawiając przy okazji nowy rekord kraju. Poprzedni od stycznia tego roku wynosił 34,07 sek. i należał do Damiana Żurka. Ten w Salt Lake City był piąty na 500 m - 34,40 sek.

- Ten wynik to kosmos. Sam jestem w szoku - przyznał Marek Kania w krótkiej rozmowie z Interia Sport.

Teraz, kiedy na chłodno oceniam ten start, to wydaje mi się, że da się pojechać jeszcze szybciej. Kilka szlifów i będzie jeszcze lepiej

Semirunni z kolejnym rekordem Polski

Miłą niespodziankę na dwa razy dłuższym dystansie sprawił Szymon Wojtakowski, bijąc "życiówkę" (1.07,97 sek.) i plasując się na trzecim miejscu, ustępując m.in. Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi.

Nowy rekord życiowy na 1500 m ustanowił drugi w klasyfikacji Mateusz Śliwka (1.45,46).

Na najdłuższym rozgrywanym podczas zawodów w Utah Olympic Oval dystansie - 3000 m - swój drugi rekord Polski ustanowił z kolei Władimir Semirunni (3.38,73), nasz podwójny medalista ostatnich MŚ z Hamar.

Niedawno w czasie mistrzostw Polski ustanowił on rekord kraju na 10 000 metrów.

Niezłe starty Polek w Salt Lake City

Nieźle w zawodach w Salt Lake City spisały się również polskie panczenistki. Na 500 m aż trzy nasze łyżwiarki zameldowały się w "10". Najwyższe, drugie miejsce zajęła Kaja Ziomek-Nogal (37,34), zaś na wysokiej, czwartej pozycji z nową "życiówką" nieoczekiwanie uplasowała się Martyna Baran (37,59). Siódma była Andżelika Wójcik (37,72), a tuż za czołową dziesiątką uplasowały się jedenasta Karolina Bosiek (38,37) i 13. Iga Wojtasik (38,52), również z nowym rekordem życiowym.

Na 1000 m najlepsze czasy w sezonie osiągnęły dziewiąta Natalia Jabrzyk (1.16,37), która powoli wraca do coraz wyższej dyspozycji, oraz 13. Zofia Braun (1.17,80).

Na 1500 m w czołowej piętnastce znalazły się aż trzy Polki. Szósta była powracająca do rywalizacji z najlepszymi Natalia Czerwonka (1.55,94), 12. z nową "życiówką" Olga Piotrowska (1.58,83), a 15. specjalizująca się w długich dystansach Magdalena Czyszczoń (1.59,31).

Początek rywalizacji w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim w Salt Lake City zaplanowany został piątek, 14 listopada. Zawody będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport.

Marek Kania Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Władimir Semirunni Paweł Skraba materiały prasowe

Kaja Ziomek-Nogal Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Damian Żurek Rafał Oleksiewicz materiały prasowe