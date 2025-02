Polacy błyszczą w Pucharze Świata. Dwa podia w Tomaszowie Mazowieckim

Po niedawnych zmaganiach w Milwakuee wokół polskiego łyżwiarstwa szybkiego zapanował spory optymizm. To wszystko za sprawą głównie Andżeliki Wójcik, która wówczas w swoim biegu na 500 metrów zajęła trzecie miejsce. Ten wynik pozwolił jej przesunąć się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na dystansie 500 metrów. Przewaga była jednak znikoma, co sprawiało, że przed rywalizacją na torze w Tomaszowie Mazowieckim emocje musiały być duże.

Do ścigania na polskiej ziemi Wójcik przystępowała więc ze złotą opaską na ramieniu, która przeznaczona jest dla aktualnej liderki Pucharu Świata. Jasne było, że aby utrzymać to miejsce, Polka będzie potrzebować kolejnego naprawdę znakomitego wyniku.

Świetne występy Polaków w Tomaszowie Mazowieckim. Dwa podia

Ten udało się osiągnąć, bo nasza gwiazda znów uplasowała się na trzecim miejscu, ale problem był w tym, że przed nią rywalizację zakończyła Erin Jackson, która wygrała z Polką o 0.14 sekundy, a ostatecznie zajęła pierwsze miejsce. To oznacza zaś, że Amerykanka przeskoczyła Polkę w klasyfikacji na dystansie 500 metrów i do rywalizacji w Holandii to ona podejdzie z przewagą 10 punktów. Wciąż wszystko może więc się wydarzyć.