Podwójny polski nokaut na mistrzostwach. Złoto i srebro w jednej konkurencji

Dla Damiana Żurka to drugi złoty medal w tych mistrzostwach. Po pokonaniu wszystkich konkurentów na 1000 metrów, tym razem nasz fantastycznie dysponowany w tym sezonie panczenista pokazał moc na 500 metrów.

Damian Żurek złoty, Marek Kania srebrny

Rywalizację, w której w szranki stanęło 20 zawodników, zgrupowanych w dziesięć par, wygrał z czasem 34.527. Zanim Żurek stanął na starcie, mieliśmy innego lidera wyścigu, w osobie wchodzącego na coraz wyższe obroty Marka Kanii. Olimpijczyk z Pekinu także pojechał bardzo dobrze, ale przegrał z rodakiem o 0,30 s (czas 34.821).

W stawce mieliśmy jeszcze jednego kadrowicza Piotra Michalskiego, który wczoraj razem z Kanią i Szymonem Wojtakowskim wygrał sprint drużynowy. Nasz rutyniarz podkreśla na każdym kroku, że ciągle szuka swojej formy, palmę pierwszeństwa w każdej wypowiedzi oddaje Żurkowi, a w tej rywalizacji uplasował się na 9. miejscu.

Po dwunastu konkurencjach, a przed dwiema ostatnimi, w dorobku "biało-czerwonych" jest aż dziesięć medali, w tym sześć złotych. Zwycięstwo kadry w klasyfikacji ogólnej jest już w żadnym stopniu niezagrożone.

Rozgrywanymi w Arenie Lodowej mistrzostwami Europy Żurek potwierdził, że wspólnie z Władimirem Semirunnijem będzie jedną z naszych największych nadziei na medal podczas lutowych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac

Damian Żurek: Od samego początku dałem z siebie wszystko. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Damian Żurek Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Damian Żurek Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Damian Żurek Piotr Polak PAP