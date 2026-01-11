Podwójny polski nokaut na mistrzostwach. Złoto i srebro w jednej konkurencji
Fenomenalny sprint zademonstrował Damian Żurek na 500 metrów podczas mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim. W przedostatniej parze Polak pojechał genialnie i przedarł się na pierwsze miejsce. Co równe cenne, srebrny medal trafił do innego z naszych czołowych zawodników, Marka Kanii. Polacy zdominowali jedną z najbardziej efektownych konkurencji w łyżwiarstwie szybkim.
Dla Damiana Żurka to drugi złoty medal w tych mistrzostwach. Po pokonaniu wszystkich konkurentów na 1000 metrów, tym razem nasz fantastycznie dysponowany w tym sezonie panczenista pokazał moc na 500 metrów.
Damian Żurek złoty, Marek Kania srebrny
Rywalizację, w której w szranki stanęło 20 zawodników, zgrupowanych w dziesięć par, wygrał z czasem 34.527. Zanim Żurek stanął na starcie, mieliśmy innego lidera wyścigu, w osobie wchodzącego na coraz wyższe obroty Marka Kanii. Olimpijczyk z Pekinu także pojechał bardzo dobrze, ale przegrał z rodakiem o 0,30 s (czas 34.821).
W stawce mieliśmy jeszcze jednego kadrowicza Piotra Michalskiego, który wczoraj razem z Kanią i Szymonem Wojtakowskim wygrał sprint drużynowy. Nasz rutyniarz podkreśla na każdym kroku, że ciągle szuka swojej formy, palmę pierwszeństwa w każdej wypowiedzi oddaje Żurkowi, a w tej rywalizacji uplasował się na 9. miejscu.
Po dwunastu konkurencjach, a przed dwiema ostatnimi, w dorobku "biało-czerwonych" jest aż dziesięć medali, w tym sześć złotych. Zwycięstwo kadry w klasyfikacji ogólnej jest już w żadnym stopniu niezagrożone.
Rozgrywanymi w Arenie Lodowej mistrzostwami Europy Żurek potwierdził, że wspólnie z Władimirem Semirunnijem będzie jedną z naszych największych nadziei na medal podczas lutowych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac