Pierwsze polskie podium tej zimy, sztafeta na medal. A zaraz igrzyska

Nasza sztafeta mieszana z trzecim wynikiem awansowała do finałowych zawodów World Tour w short tracku w Montrealu. Rozbudziła zatem nadzieje na pierwsze polskie podium tej zimy.

I rzeczywiście w finale, w którym wystąpili: Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Michał Niewiński i Felix Pigeon nasza drużyna jechała bardzo czujnie, zajmując ciągle miejsce w czołowej trójce.

Polska sztafeta na podium zawodów World Tour w short tracku

Sprawę miejsca na podium bez dwóch zdań ułatwił upadek Holendrów. Biało-Czerwoni, którzy są aktualnymi brązowymi medalistami mistrzostw świata, po raz kolejny sporo tracili na zmianach. Wygląda to tak, jakby nasza ekipa nie była jeszcze w optymalnej formie, ale trudno się dziwić, żeby było inaczej, skoro najważniejsza impreza sezonu - zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 roku) - są dopiero w lutym.

Tyle że teraz trwają kwalifikacje olimpijskie. I właśnie w Montrealu wypada ich półmetek. Ten sezon World Tour okrojony jest tylko do czterech weekendów.

Polacy w Kanadzie ostatecznie dojechali na trzeciej pozycji. Przed nimi znalazły się ekipy Kanady i Korei Południowej. Cieszy zatem fakt, że mimo słabszej dyspozycji Biało-Czerwoni potrafili stanąć na podium.

To pierwsze polskie miejsce na "pudle" tej zimy w zawodach najwyższej rangi. To wszystko dzieje się na niespełna cztery miesiące przed rozpoczęciem igrzysk.

