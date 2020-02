Za dwa lata, 4 lutego 2022 roku, rozpoczną się zimowe igrzyska w Pekinie. Organizatorzy kończą budować nowe obiekty, ale chcą także skorzystać z kilku z letnich igrzysk 2008 roku, które odbyły się w chińskiej stolicy.

Do tej pory nie było miasta, które gościłoby uczestników i letnich, i zimowych igrzysk olimpijskich.

Chińczycy od początku informowali, że zamierzają wykorzystać istniejące obiekty, m.in. stadion "Ptasie Gniazdo". Tam odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk 2008. I znów obie ceremonie zostaną przeprowadzone w tym miejscu. Innym przykładem jest "Wodna Kostka", czyli Narodowe Centrum Sportów Wodnych. Po modernizacji mają tam być rozgrywane mecze w curlingu.

Zgodnie z planem przebiega budowa hali łyżwiarskiej. "Płatek Lodu" o pojemności 12 tysięcy miejsc niedawno otrzymał unikalny dach. Wszystkie prace mają się zakończyć latem.

Głównym ośrodkiem narciarskim (biegi, biathlon, snowboard itd.) będzie Zhangjiakou, ok. 160 km na północny-zachód od Pekinu. Ze względu na znaczną odległość zbudowano linię szybkiej kolei - pociągi osiągają prędkości do 350 km/godz. W rezultacie czas transportu został skrócony do ok. 50 minut.

Alpejczycy, bobsleiści, saneczkarze i skeletoniści walczyć będą o medale w Yenqing, ok. 90 km na północ od stolicy. Narciarze muszą liczyć na sztuczny śnieg, ze względu na niewielkie opady.

W tym miejscu powstanie też jedna z trzech nowy wiosek olimpijskich.

Igrzyska XXIV Olimpiady zimowej odbędą się w dniach 4-20 lutego 2022 roku. Pekin został wybrany gospodarzem zawodów latem 2015 roku na sesji MKOl w Kuala Lumpur.