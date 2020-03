Pekin 2020. Wznowiono budowę obiektów zimowych igrzysk olimpijskich

Po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa w Chinach wznowiono budowę obiektów sportowych oraz wioski olimpijskiej, które będą służyły w trakcie zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co z IO w Tokio? Yoshiro Mori o przygotowaniach imprezy w związku z koronawirusem. Wideo AFP

W Zhangjiakou, ok. 160 kilometrów na północny zachód od Pekinu, robotnicy pojawili się na budowie m.in. skoczni narciarskiej i centrum biathlonowego. Wciąż jednak stosowane są dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak kontrola temperatury ciała pracowników.

Reklama

Pekin jest pierwszym miastem, które zostało gospodarzem zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk. Chińczycy od początku informowali, że zamierzają wykorzystać istniejące obiekty, m.in. stadion "Ptasie Gniazdo". Tam odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia letnich zmagań w 2008 roku. I znów obie ceremonie zostaną przeprowadzone w tym miejscu. Innym przykładem jest "Wodna Kostka", czyli Narodowe Centrum Sportów Wodnych. Po modernizacji mają tam być rozgrywane mecze w curlingu.

Epidemia koronawirusa spowodowała opóźnienie w powstawaniu obiektów, ale komitet organizacyjny zapewnia, że nie ma powodu do niepokoju. Do końca kwietnia prace mają zostać wznowione na wszystkich budowach, a zakończone do końca roku. Wszystkie zawody testowe będą więc mogły się odbyć w 2021 roku.

Igrzyska w Pekinie zaplanowano na 4-20 lutego 2022 roku.