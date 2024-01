⁠Werdykt ws. Walijewej wywołał oburzenie. Rywale grzmią. "Ekstremalne rozczarowanie"

Bezlitosny był wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu dla Kamiły Walijewej. W organizmie młodej Rosjanki wykryto niedozwolone substancje, co wyszło na jaw podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. Skazano ją na cztery lata dyskwalifikacji i odebranie tytułów. Dramat Walijewej to powód do radości dla Amerykanów. Wobec wyroku dla Rosjanki to im przypadł złoty medal. Mimo to ostateczne decyzje Międzynarodowe Unii Łyżwiarskiej w tej sprawie bulwersują. Oświadczenie opublikowali Kanadyjczycy.