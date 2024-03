Ostatnia mistrzowska impreza tej zimy. Polacy z medalowymi aspiracjami

W piątek (15 marca) w Rotterdamie rozpoczną się mistrzostwa świata w short tracku. Reprezentanci Polski nie zamierzają być tłem dla faworytów spoza Europy i mierzą nawet w walkę o medale. Kończący się, blisko pięciomiesięczny okres startów zamyka najważniejsza impreza sezonu. Do mistrzostw świata w Rotterdamie Biało-Czerwoni przygotowywali się przez kilkanaście dni we włoskim Bormio i co najważniejsze, trenowali w pełnym składzie.