Ostatnia deska ratunku dla Rosjanki. Znaleźli sposób, by podważyć wyrok. Prawnicy szykują się do walki

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) ws. Kamiły Walijewej był wobec Rosjanki bardzo surowy. Cztery lata dyskwalifikacji i odebranie tytułów to iście drakońska kara dla tej młodej zawodniczki. Czy to jednak kończy sprawę jednego z największych skandali w historii zimowych igrzysk olimpijskich? Zdecydowanie nie. Przynajmniej ze strony Rosjan, którzy nie zamierzają zostawić tego wszystkiego bez podjęcia walki.

Apelacja do Sądu Najwyższego. Ostatnia deska ratunku dla Rosjanki

Jak poinformował "The Times", kancelaria Pinna Legal, reprezentująca Walijewą, rozważa złożenie apelacji do szwajcarskiego Sądu Najwyższego, który jest władny podważyć wyrok CAS. Strony mają 30 dni na to, by ewentualnie złożyć apelację. A sądząc po deklaracjach z obozu łyżwiarki, w tym z tego, co stwierdziła jej trenerka Eteri Tutberidze, Rosjanie nie uznają tego wyroku i z całą pewnością będą chcieli go podważyć.