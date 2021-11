Ostatni etap kwalifikacji olimpijskich w short tracku

Zimowe

Od czwartku do niedzieli w holenderskim Dordrechcie, z udziałem polskich łyżwiarzy, odbędzie się czwarta runda Pucharu Świata w short tracku. To jednocześnie ostatni etap kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

