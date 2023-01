Oskar Kwiatkowski szaleje w Pucharze Świata. "Jestem wywalony z korków"

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Kwiatkowski wygrywa zawody w slalomie gigancie podczas snowboardowych zawodów PŚ. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Sukces, który wiele kosztował. "Jestem wywalony z korków"

- Słaniam się na nogach. Tak jestem wywalony z korków - mówił Kwiatkowski po zawodach, dając do zrozumienia, że ten start kosztował go wiele sił.

- Na stoku były bardzo trudne warunki. Dosypało dużo świeżego śniegu. Dlatego kwalifikacje odbywały się w miękkiej kaszy. Miałem rozjechaną trasę, ale zrobiłem, co byłem w stanie. Wiedziałem jednak, że tory są dosyć równe, dlatego nastawiłem się na walkę w finale - dodał.

Polak wiceliderem Pucharu Świata

- Walka o Kryształową Kulę czy Małą Kryształową Kulę nie była dla mnie celem przed sezonem. Dla mnie najważniejsza była równa jazda. I to mi się udaje. Chciałem się bawić tym, co robię i tak właśnie jest - zakończył nasz snowboardzista, który wyrasta na jednego z poważnych kandydatów do medalu mistrzostw świata, jakie odbędą się w gruzińskim Bakuriani (19 lutego - 5 marca).