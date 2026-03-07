Osiągnęła historyczny wynik, teraz olbrzymia afera. Szokujące wyznanie po igrzyskach

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Niecały miesiąc temu nasza dwójka saneczkarska kobiet, Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska osiągnęły historyczny wynik na igrzyskach olimpijskich zajmując 6. miejsce. Niedługo po tych wydarzeniach szerokim echem niosą się słowa prezesa związku, Zdzisława Ingielewicza, który zaproponował likwidacje kadry seniorów. To nie spodobało się zawodnikom, a pierwsza z wymienionych zawodniczek wprost ogłasza, że przez to może zakończyć karierę.

Saneczkarstwo: Nikola Domowicz zabrała głos ws. prezesa związku
Nikola Domowicz (na pierwszym tle) Richard Heathcote/Getty ImagesGetty Images

Powoli ucichają emocję sportowe związane z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Ze względu na trzy medale skoczków narciarskich na czele z Kacprem Tomasiakiem oraz krążek Władimira Semirunnija nieco ciszej było o wynikach innych polskich sportowców. Bardzo dobrze spisała się para naszych saneczkarek - Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Tomasiak w Lahti nie zawiódł. Zaraz po konkursie takie wieści. Spore zmiany

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Te zaliczyły bardzo dobre zawody i zakończyły rywalizację na historycznym 6. miejscu. Niedługo po zakończeniu imprezy czterolecia o saneczkach jest coraz głośniej. Niestety nie ze względu na wyniki sportowe, lecz zamieszanie wokół związku. Niedawno prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, Zdzisław Ingielewicz zaproponował szokujący pomysł - rozwiązanie kadr seniorskich. Budżet poszedłby na rozwój młodzieży.

    Takie rozwiązanie spotkało się ze zdecydowaną reakcją wspomnianej Domowicz. Ta w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty wprost powiedziała co o tym sądzi. Jej zdaniem, takie rozwiązanie to forma... rewanżu za jej słowa na igrzyskach. W jednej z rozmów z Tomaszem Kalembą, dziennikarzem Interii skrytykowała mocno Polski Związek Sportów Saneczkowych.

    - Nie mam wątpliwości, że cały ten pomysł z likwidacją kadry seniorów to forma rewanżu za moje słowa podczas igrzysk. Prezes poczuł się urażony i teraz chce nam wszystkim dopiec - przekazała.

    Domowicz ogłasza, jak prezes zostanie to będzie koniec

    Co ciekawe, z końcem maja kończy się kadencja Ingielewicza. 23-latka zapytana, czy wyobraża sobie przyszłość związku na czele właśnie z nim odpowiada, że... nie. W przypadku, gdy sytuacja wyglądałaby tak samo, to nasza olimpijka zakończy karierę. Taki ruch byłby wielką stratą dla polskich saneczek.

    Zobacz również:

    w kółku: upadająca Alina Kudisowa
    Biegi Narciarskie

    Kuriozalne sceny w Rosji, pies wbiegł na trasę mistrzostw. Przykry koniec

    Tomasz Chabiniak
    Tomasz Chabiniak

      - Prezes sam zakomunikował, że jego kadencja kończy się wraz z końcem maja. Kolejne cztery lata walki zawodników z działaczami nie mają sensu i jeśli tak dalej miałoby to wyglądać, to sama zakończę karierę - uzupełnia.

      Zobacz również:

      Kacper Tomasiak
      Skoki Narciarskie

      Tomasiak wreszcie odpalił, potem taki skok. Zaatakował czołówkę. Kapitalna walka

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Dwie uśmiechnięte zawodniczki ubrane w stroje olimpijskie z napisem Milano Cortina 2026 stoją razem na tle zadaszonego obiektu sportowego, jedna z nich trzyma biały kask.
      Dominika Piwkowska (po lewej) i Nikola DomowiczTomasz KalembaINTERIA.PL
      Dwie zawodniczki w kaskach narciarskich i kombinezonach olimpijskich świętują emocjonalny moment. Jedna z nich płacze ze wzruszenia, a druga okazuje jej wsparcie, obejmując ją z uśmiechem. Na stroju widoczne logo igrzysk olimpijskich oraz polska flaga.
      Dominika Piwkowska (po lewej) i Nikola DomowiczSzymon Sikora/PKOlmateriały prasowe
      Dwie zawodniczki w kombinezonach i kaskach ochronnych stoją na torze podczas zimowych igrzysk olimpijskich, na ich strojach widnieje logo igrzysk Milano Cortina 2026.
      Dominika Piwkowska (z przodu) i Nikola DomowiczTIZIANA FABI AFP
      Władimir Semirunnij: Nie wierzę w medal, ja wiem, że on będzie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja