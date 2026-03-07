Osiągnęła historyczny wynik, teraz olbrzymia afera. Szokujące wyznanie po igrzyskach

Powoli ucichają emocję sportowe związane z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Ze względu na trzy medale skoczków narciarskich na czele z Kacprem Tomasiakiem oraz krążek Władimira Semirunnija nieco ciszej było o wynikach innych polskich sportowców. Bardzo dobrze spisała się para naszych saneczkarek - Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska.

Te zaliczyły bardzo dobre zawody i zakończyły rywalizację na historycznym 6. miejscu. Niedługo po zakończeniu imprezy czterolecia o saneczkach jest coraz głośniej. Niestety nie ze względu na wyniki sportowe, lecz zamieszanie wokół związku. Niedawno prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, Zdzisław Ingielewicz zaproponował szokujący pomysł - rozwiązanie kadr seniorskich. Budżet poszedłby na rozwój młodzieży.

Takie rozwiązanie spotkało się ze zdecydowaną reakcją wspomnianej Domowicz. Ta w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty wprost powiedziała co o tym sądzi. Jej zdaniem, takie rozwiązanie to forma... rewanżu za jej słowa na igrzyskach. W jednej z rozmów z Tomaszem Kalembą, dziennikarzem Interii skrytykowała mocno Polski Związek Sportów Saneczkowych.

- Nie mam wątpliwości, że cały ten pomysł z likwidacją kadry seniorów to forma rewanżu za moje słowa podczas igrzysk. Prezes poczuł się urażony i teraz chce nam wszystkim dopiec - przekazała.

Domowicz ogłasza, jak prezes zostanie to będzie koniec

Co ciekawe, z końcem maja kończy się kadencja Ingielewicza. 23-latka zapytana, czy wyobraża sobie przyszłość związku na czele właśnie z nim odpowiada, że... nie. W przypadku, gdy sytuacja wyglądałaby tak samo, to nasza olimpijka zakończy karierę. Taki ruch byłby wielką stratą dla polskich saneczek.

- Prezes sam zakomunikował, że jego kadencja kończy się wraz z końcem maja. Kolejne cztery lata walki zawodników z działaczami nie mają sensu i jeśli tak dalej miałoby to wyglądać, to sama zakończę karierę - uzupełnia.

