Ona jest niesamowita. Polska 16-latka z workiem medali. To nasza wielka nadzieja

Hanna Mazur przed dwoma laty we włoskiej Friulii była jedną z największych gwiazd Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF). Wówczas 14-letnia zawodniczka zdobyła cztery medale w... short tracku. W tym jeden złoty. To była jedyna wygrana reprezentanta Polski w tej imprezie.



Zimą szaleje nie tylko na krótkim torze, ale również na długim. W przeszłości brylowała w nieoficjalnych mistrzostwach dzieci - Viking Race rozgrywanych na torze Thialf w Heerenveen. Przed rokiem wywalczyła brązowy medal w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Gangwon na 1500 m w łyżwiarstwie szybkim. Latem z kolei szaleje we wrotkarstwie.

Hanna Mazur jedną z największych gwiazd mistrzostw świata juniorów. Zdobyła pięć medali

Teraz była jedną z gwiazd mistrzostw świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim we włoskim Collalbo. Mazur sięgnęła po pięć medali, w tym trzy indywidualnie. Była trzecia na 500 i 1500 metrów. Na tych dystansach stawała na podium w ciągu zaledwie dwóch godzin. Na 1000 m została wicemistrzynią świata juniorek.

W wyścigu drużynowym Mazur razem z Zofią Braun i Emilią Zawiszą sięgnęła po srebrny medal, a w sprincie drużynowym razem z Wiktorią Dąbrowską i Julią Grzywińską zostały mistrzyniami świata.



Szósty medal dołożyli nasi juniorzy: Szymon Hostyński, Mateusz Śliwka i Mikołaj Bielas w sprincie drużynowym. Sięgnęli oni po srebro.

Sześć medali to historyczny i dotąd nienotowany wynik reprezentacji Polski w mistrzostwach świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim. Trafiło się nam zatem niesamowite pokolenie, którego liderką na ten moment jest Mazur.

16-latka ma wszystko, by zostać gwiazdą. Była skazana na sport

16-latka od dawna nazywana była cudownym dzieckiem polskich panczenów, a teraz - co roku - tylko to potwierdza. Do tego to zawodniczka, która dobrze wie, czego chce.

Tak naprawdę ten medal w Gangwon to jest dopiero początek sukcesów i mogę to obiecać ~ mówiła Mazur przed rokiem po sukcesie w młodzieżowych igrzyskach.

I - jak widać - słowa dotrzymuje. To zawodniczka bardzo ekspresyjna i wybuchowa, która wyrasta na "medialne zwierzę", bo - jak kiedyś przyznała - kocham wywiady i rozmowy z ludźmi.

Mazur jest pewna siebie, co w sporcie jest bardzo ważne. Nasza gwiazda była skazana na sport. Jej tata - Witold - to wieloletni reprezentant Polski w łyżwiarstwie szybkim, a obecnie jest jednym z trenerów juniorskiej reprezentacji. Startował także w sporcie wrotkarskim. Po zakończeniu kariery przez wiele lat pracował z kadrą żeńską i męską w łyżwiarstwie szybkim, przyczyniając się do największych sukcesów tej dyscypliny sportu. Mama - Agnieszka Ziemczonek - to była narciarka. Po zakończeniu kariery pracowała jako trenerka w reprezentacji Polski w narciarstwie alpejskim. Na co dzień pracuje w UKS Orlica Duszniki-Zdrój. To klub, którego barwy przywdziewa właśnie Mazur.



16-latka przygodę ze sportem zaczynała od rolek. Potem dołożyła do tego jeszcze short track, a na końcu, bo wciąż jej było mało, zaczęła uprawiać jeszcze łyżwiarstwo szybkie. Wszystkie te trzy dyscypliny trenuje jednocześnie. Mało tego. We wszystkich zdobywa medale mistrzostw Polski.

Mazur ma wielkie sportowe marzenia. Celem jest medal olimpijski. Najlepiej złoty. To marzenia każdego sportowca, ale nie każdy może je spełnić. Stawia jednak przed sobą ambitne cele. Za rok w Cortinie d'Ampezzo i Mediolanie odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie i ona chciałaby na nie pojechać. Będzie miała wówczas 17 lat.



- Widzę taką szansę. Chciałabym pojechać na te igrzyska, by poznać ich atmosferę, bo wtedy raczej o medal jeszcze nie powalczę, choć nigdy nie wolno się skreślać. Myślę jednak, że w 2030 roku to już na pewno włączę się do walki o medal olimpijski - zapowiedziała jakiś czas temu w rozmowie z Interia Sport.

