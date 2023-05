Olimpijka została mamą: "Gdybym się spasła w ciąży, potem byłoby trudniej"

Kaja Ziomek: Sprawa jest całkiem świeża, więc powoli wracam do siebie. Jestem w domu, czuję się dobrze.

- Daje pospać w dzień, a w nocy jest raczej aktywna. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni, choć nie nastawiam się na zbyt wiele przespanych nocy.

Co oznacza bycie mamą po raz pierwszy?

- Nie mam pojęcia. To jest wciąż bardzo świeża sprawa, a zmian w moim życiu jest tak wiele, że muszę się w tym wszystkim odnaleźć. Uczę się obsługi tego małego człowieczka, a myślę też, że jeszcze nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, jak to wszystko będzie teraz wyglądało.

- Planować to sobie mogę, ile chcę, a później wszystko zmienia się w sekundę. Muszę się z tym oswoić, daję sama sobie przestrzeń, żeby się wdrożyć.

Podczas ciąży, a także teraz już po porodzie, myślisz czasem o sporcie? Czy zszedł on na dalszy plan?

- Spodziewałam się, że zupełnie nie będę myśleć o sporcie, a pojawia się on w mojej głowie coraz częściej. Pod koniec ciąży nie mogłam doczekać się powrotu do pełnej sprawności, aby móc wykonać jakąś aktywność fizyczną, bo bardzo mi tego brakowało. Organizm jest przyzwyczajony do notorycznego wysiłku i domaga się fajnego treningu.