W Essen, gdzie przebywał przewodniczący MKOl Thomas Bach, doszło do antyrosyjskich protestów. To efekt postawy MKOl, który chce by Rosja i Białoruś jednak startowały. - Nie możemy stać się narzędziami polityki - mówi szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Thomas Bach i dodaje, że wykluczenie sportowców z Rosji i Białorusi z igrzysk olimpijskich oznaczałoby, że organizacje sportowe zmieniłyby się w arbitrów politycznych. - Sport nie jest miejscem do rozstrzygania, kto ma rację w polityce - uważa Bach.

Bach poucza Ukraińców

"To jest prawdziwa wojna, w której giną ludzie"

- Bach musi najpierw zrozumieć, że bojkot nie jest decyzją naszego Narodowego Komitetu Olimpijskiego. Decyzja należy do nas, sportowców. Poza tym musi do niego dotrzeć, że to wszystko nie jest grą, ale prawdziwym życiem, prawdziwą wojną, w której giną ludzie. A teraz ukraińscy sportowcy, którzy stracili bliskich na wojnie, mają konkurować z Rosjanami? Bach może mieć własne zdanie. Ale jeśli dalej tak będzie, to powinniśmy pomyśleć o alternatywnych igrzyskach. Bez kół olimpijskich i bez MKOl, ale z najlepszymi sportowcami na świecie. Ta organizacja to katastrofa - grzmiał ukraiński skeletonista.